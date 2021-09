“Duro pero sin agravios”: la optimista opinión de Ciro Gómez Leyva al Tercer Informe de Gobierno

Al final, Gómez Leyva aseguró que la reconfiguración política en México tuvo un saldo positivo y pese a las diferencias ideológicas se pudo convivir en el mismo espacio. (Foto: Especial)

Ciro Gómez Leyva, reconocido periodista en México, reaccionó esta noche del 1 de septiembre al Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El conductor de Imagen Televisión comenzó su crítica citando la propaganda de la 4T impulsada por López Obrador y sus militantes “Hechos, no palabras”.

“Hoy nos vamos a dormir con un Tercer Informe de Gobierno duro pero sin agravios. Pese a todo lo vivido y expresado, es posible una razonable concordia”

De igual forma, comentó que Adán Augusto, nuevo secretario de Gobernación, entregó sin ningún problema el Tercer Informe en la Cámara de San Lázaro.

“El San Lázaro fragmentado, plural, entró y salió sin presentar ningún problema”

Gómez Leyva resaltó que “nos vamos a dormir con palabras fuertes de los militantes de la oposición, pero sin insultos”. Con la confirmación de que Claudia Sheinbaum iniciará este 2 de septiembre a recibir a los alcaldes de oposición, abriendo con “la lastimada Lía Limón”.

“Nos vamos a dormir con la noticia de que la Fiscalía General de la República permitió el acceso al expediente a los abogados de Ricardo Anaya”

Al final, Gómez Leyva aseguró que la reconfiguración política en México tuvo un saldo positivo y pese a las diferencias ideológicas se pudo convivir en el mismo espacio.

En este miércoles, cargado de malos augurios, fue posible una razonable concordia

TERCER INFORME DE AMLO

Durante el Tercer Informe de Gobierno, el mandatario López Obrador dijo que su gobierno ha detenido las privatizaciones en el sector energético. El objetivo de ello es ser autosuficientes en cuanto a gasolinas y electricidad.

Por otro lado, aseguró que el programa de vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta la fecha, señaló, han llegado 103 millones de antígenos.

El mandatario negó que haya “saqueos a comercio ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención de las necesidades básicas de la gente, hay paz social y gobernabilidad en nuestro país”.

El presidente reconoció que 11 delitos considerados como de mayor impacto, tres han presentado aumentos: feminismo (13%), la extorsión (28%) y robo en transporte público individual (12%).

“Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo y frivolidad hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y financiar programas sociales para el bienestar de los pobres”, refirió el presidente.

Señaló que sus colaboradores son honestos y se comprometen con resolver las demandas del pueblo. Asimismo, agradeció a las mujeres y hombres “leales, solidarios y fraternos” miembros del gabinete.

AMLO señaló que los elementos que patearon a un ciudadano haitiano en la frontera sur del país fueron removidos de su cargo.

“No se han violado derechos de migrantes, el caso excepcional de hace unos días, ese mismo día se resolvió”.

“Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo de año próximo porque continúe mi periodo hasta finales de septiembre de 2024. Si tengo suerte y termino, creo que vamos a terminar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos ‘misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón’”, finalizó el presidente López Obrador su Tercer Informe de Gobierno.

