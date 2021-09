“Es muy torpe”: Fernández Noroña se burló de Ricardo Anaya por sus críticas a AMLO y a la FGR

Fernández Noroña nuevamente se pronunció en contra de Ricardo Anaya mediante Twitter (Fotos: Cuartoscuro)

El diputado Gerardo Fernández Noroña nuevamente utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el panista Ricardo Anaya, quien ha sido objeto de burlas y polémicas tras un video publicado la semana pasada en el que acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de orquestar una “persecución política” en su contra luego de haberse dado a conocer que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero y cohecho.

En este sentido, el blanquiazul de 42 años denunció a través de su cuenta oficial de Twitter que ha solicitado once veces el acceso a su carpeta de investigación y que en ninguna de ellas ha tenido éxito, ya que la FGR no le ha facilitado información sobre sus acusaciones. Ante esto el legislador petista se pronunció a través de esta misma red social.

“Pues es muy torpe Ricardo Anaya, no debe solicitársela al compañero presidente López Obrador, sino a la FGR”, escribió el político de 61 años, quien acompañó su mensaje con un retuit sobre una nota periodística que abordó las declaraciones compartidas por el panista.

El diputado petista nuevamente se burló de Ricardo Anaya mediante sus redes sociales (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Las reacciones al comentario de Fernández Noroña no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios lo tundieron por no haber leído completa la información que compartió, otros salieron en defensa del ex candidato a la presidencia de la República. “Señor diputado empleado del pueblo, sería interesante que leyera las notas completas y no sólo los encabezados”, “Qué tarado, obvio se las ha pedido a la fiscalía pero tu amo dice que no, a eso se refiere” y “El torpe eres tú, changoleón de cuarta. Nunca menciona que se la solicitó a tu presidente, aparte de metiche, torpe”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación del legislador.

Asimismo, algunos internautas arremetieron en contra de Ricardo Anaya Cortés, quien fue tildado como un “estúpido” al señalar que el órgano autónomo federal le pertenece a AMLO. De este modo, surgieron los siguientes comentarios: “Torpe y más torpe. Anaya se hace el tonto, si ya se la dieron, por eso el plazo hasta octubre, para que la revise y se defienda de lo que se le imputa” y “No se la pide a la FGR porque le da miedo que se la manden y empiecen su juicio”.

Cabe destacar que Ricardo Anaya ha sido uno de los personajes que más críticas ha levantado en contra del titular del ejecutivo federal y recientemente opinó sobre el regreso a clases presenciales, cuyo ciclo escolar inició este 30 de agosto, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ricardo Anaya acusó a AMLO de orquestar una supuesta persecución política en su contra (Foto: Captura de pantalla/ Twitter @RicardoAnayaC)

Por su parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR apuntó que Anaya es investigado por recibir dinero a cambio de un voto en el Congreso, sino por “corrupción para entregar bienes de la Nación”. Durante una mesa de trabajo organizada por los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el fiscal señaló que el panista fue copartícipe de una “inmensa colusión” que dañó a toda América Latina y a México, como lo fue el caso de corrupción de la petroquímica brasileña Odebrecht.

La indagaciones iniciaron luego de que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y hoy testigo protegido, aseguró haberle entregado a Ricardo Anaya 6,800,000 pesos para votar a favor de la reforma energética impulsada por el priista Enrique Peña Nieto, la cual ”privatizaría la producción petrolera mexicana”.

