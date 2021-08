José de Luna Martínez dejará su cargo en la Unidad de Crédito público de México

(FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO)

El titular de crédito público de México, quien diseña las emisiones de bonos del país, dejará su cargo en momentos en que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reorganiza su equipo tras asumir el cargo.

José de Luna Martínez abandonará la Unidad de Crédito Público del Gobierno mexicano después de dos años en el cargo, dijo una persona familiarizada con la decisión, que no quiso ser identificada ya que aún no se ha anunciado la salida. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se pronunció al respecto.

Ramírez de la O, hombre de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, fue ratificado por el Congreso como secretario de Hacienda a principios de agosto y ya ha comenzado a dejar su huella al trabajar con el banco central para usar alrededor de USD 12,000 millones de nuevas reservas del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda.

El secretario está intentando empoderar a una oficina que bajo el mandato de López Obrador perdió la tradicional independencia de la que gozaba en administraciones anteriores.

Luna Martínez trabajó anteriormente como titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría y fue funcionario del Grupo del Banco Mundial.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO