Héctor López, alcalde de León, contestó a AMLO sobre la violencia en Guanajuato

Héctor López Santillana, alcalde de León, pertenece al PAN. Foto: Tomada de Facebook.

Héctor López Santillana, alcalde de León, Guanajuato, dijo el lunes que el gobierno municipal de León, se hizo cargo de las necesidades de alimentación y alojamiento de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), para apoyar en las acciones de seguridad.

Esto, luego de que en su conferencia de prensa matutina del lunes, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mencionó que le preocupaba la violencia que se vivía en el estado, que el gobierno no estaba actuando bien, y que se había hecho alianza política con el crimen para “ganar siempre”.

López Santillana destacó su disposición en labores de coordinación y apoyo económico que incluso ha sido reconocido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional (SESNSP). El alcalde también expuso que los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que llegaron al estado no llevaban viáticos, ni alimentación, ni tenían un lugar en donde quedarse. “Los elementos de la GN y del Ejército que llegan no traen resueltos ni sus viáticos, ni su alimentación, ni su lugar donde se quedan y ahí está la muestra de compromiso municipal para facilitar la colaboración”, agregó el alcalde, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN).

Agregó que la Presidencia Municipal ha hecho diversas aportaciones para la Guardia Nacional y el Ejército, que van desde la construcción de unidades habitacionales y el cuartel de la XII región, la donación de un terreno en Villas de San Juan, y la renta de las bodegas (como bases).

El preisdnete López Obrador dijo que la violencia en Guanajuato se ha dejado crecer. (Foto: Cuartoscuro)

También destacó el respaldo para la provisión de alimentos, agua, y enceres para que “los muchachos que merecen todo el respeto puedan hacer su labor”. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal es quien lleva la cuenta de los recursos destinados para respaldar a las fuerzas federales.

El alcalde de León también aseguró que no le informan el envío de elementos por parte de la federación, y que es hasta que se encuentran ya en el estado, cuando buscan un lugar en donde quedarse. “No nos avisan hasta que ya se encuentran aquí presentes y nos damos cuenta que andan buscando lugar donde pernoctar”.

López Santillana destacó su asistencia en los trabajos que se han venido manejando en la mesa de coordinación (para la pacificación), y dijo que la última ocasión que estuvo fue el viernes, “y he estado en las reuniones cuántas veces he sido requerido por los representantes del Secretariado Ejecutivo Nacional”, mencionó.

Agregó que, para que se de una coordinación efectiva, es muy importante que se entienda que hay factores que son de competencia exclusiva del fuero federal, como el contrabando de armas, el narcomenudeo y el lavado de dinero. Mencionó que en caso de que se resolvieran esos tres factores, se resolvería en gran medida el problema de la violencia que hay en el estado.

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército llegaron a Guanajuato.

También dijo que, derivado de ese tráfico de armas, éstas llegan a León, capital de Guanajuato, y que en la actualidad cualquier grupo trae armas que son de uso exclusivo del Ejército. Cabe destacar que, en mayo y en julio llegaron más de mil soldados a León.

AMLO dice que no cuenta con apoyo para detener violencia en Guanajuato

Y es que en la conferencia de prensa mañanera del lunes, el presidente López Obrador señaló un avance en la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, y llamó a buscar la forma de ayudar a que Guanajuato tenga agua, pues no se puede con esta obra.

AMLO señaló que no caería en ninguna polémica en Guanajuato, pero que le preocupaba la inseguridad. “Es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la Fiscalía que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre”, dijo López Obrador.

El mandatario federal comparó el número de homicidios en el estado con otras entidades y exhortó a Diego Sinhué Rodríguez, a atender el problema de la violencia. “Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados”, expresó el presidente.

SEGUIR LEYENDO: