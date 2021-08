“Fue un acto montado por la derecha”: Morena condenó trifulca en el Congreso de la CDMX

(Foto: Cortesía Morena)

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, publicó la madrugada de este martes 31 de agosto un posicionamiento sobre los altercados registrados en el Congreso de la Ciudad de México.

“La derecha en la Ciudad de México debe dejar a un lado la provocación y adoptar hábitos democráticos”, escribió Delgado en su cuenta de Twitter.

Y es que en redes sociales circularon imágenes donde se aprecia a Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, con una herida en el tabique, presuntamente provocada por policías de la CDMX.

Limón, junto a miembros de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), se reunieron para dar una conferencia de prensa y protestar en contra del último periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México que dió inicio este 30 de agosto.

Según la UNACDMX, en este periodo extraordinario, los legisladores capitalinos pretenden discutir legislaciones que restaran atribuciones a las y los próximos alcaldes. En particular, las protestas son en contra de la regulaciones de los espacios publicitarios que, según la unión de alcaldes, el Gobierno de la CDMX pretende controlar.

A través de su cuenta de Twitter, Lía Limón responsabiliza a la Jefa de Gobierno de la Capital, Claudia Sheinbaum. “Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos”, son las palabras de quien fue candidata por la coalición “Va por México” entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lia Limón, alcaldesa electa de la Álvaro Obregón, agredida camino al Congreso de la CDMX (Foto: Twitter @lialimon)

Por otro lado, la diputada local electa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios, señaló que fue “testigo del autoritarismo y la represión de un gobierno intolerante”.

“Los policías de la Ciudad de México me electrocutaron, me golpearon en las costillas y me robaron mi celular por haber documentado sus agresiones. Nos lastimaron pensando que eso bastaría para callarnos, están equivocados”, sentenció.

Por medio de una carta que compartió en sus redes sociales, la secretaria general del PRI capitalino acusó al gobierno de la Ciudad de México de haber enviado más de 500 granaderos, mismos que atacaron “con lujo de violencia y brutalidad” a ellas y los nueves alcaldes electos.

Ante esta situación, Morena lanzó un comunicado donde condena “la campaña de desprestigio y mentiras que ha emprendido la derecha contra el Congreso y Gobierno de la Ciudad de México”.

En el documento se indica que lo ocurrido en el Congreso de la CDMX es “claramente un acto de provocación y violencia montado por las y los alcaldes electos de oposición por desprestigiar al Congreso y al Gobierno de la CDMX”.

La diputada local Tania Larios aseguró que fue agredida por policías capitalinos (Foto: Twitter/@TaniaLariosMX)

Según el posicionamiento, el Congreso debe seguir siendo “un espacio abierto al diálogo, por lo que es innecesario la irrupción violenta en el recinto parlamentario”.

“Desde la campaña electoral, esta ha sido la posición y actitud de la derecha, pues ante la falta de propuestas lo único que han hecho es atacar”, se lee en el comunicado de Morena.

El partido de López Obrador aseguró que el periodo extraordinario fue convocado por todas las fuerzas políticas, mientras que la presencia de grupos policiacos fue solicitada por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

De igual forma, se dijo que mientras se suscitaban los actos violentos, el secretario de Gobierno de la Ciudad sostenía una reunión de trabajo con los coordinadores del PRI, PAN y PRD para pactar la agenda legislativa.

