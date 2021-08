“El gorilato que nos espera”: diputado Gómez Villanueva condenó las agresiones a Lía Limón y alcaldes electos

Foto: @lialimon / Twitter

El presidente de Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, Augusto Gómez Villanueva, condenó la violenta represión contra alcaldes electos de la Ciudad de México ocurrida este lunes afuera del Congreso local, al tiempo que alertó que México se enfrenta “al peligro de una polarización que apague la libertad con la boca de los fusiles”.

Mediante una carta, el legislador priista destacó que cuando la intolerancia verbal se transforma en violencia física, “pasamos de la pérdida gradual de nuestras libertades por el camino de la represión”, reportó López-Dóriga Digital.

“El atentado y agresión física a nuestra compañera Tania Larios y a nuestra Alcaldesa (electa en Álvaro Obregón) Lía Limón, van conformando la imagen del gorilato que nos espera si no frenamos a tiempo”, alertó.

Gómez Villanueva, enfatizó que la suma de ambición y uso del poder conforman una hegemonía que “por inexperiencia, soberbia o ineptitud, pone en riesgo la paz social de este país”.

“Exijamos en apoyo a nuestras compañeras de la Alianza Va X México con nuestra profunda indignación, la protesta solidaria en defensa de los derechos mancillados contra dos valientes luchadoras políticas, cuyo compromiso con la vida pública, no debe ponerlas en riesgo”, señaló.

Por último, el presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara Baja enfatizó que la “batalla permanente por una vida libre de violencia para las mujeres fortalecerá el reclamo de justicia en una investigación y determinación de sancionar a los culpables”.

La mañana del lunes 30 de agosto, los alcaldes electos en la CDMX en el pasado proceso electoral del 6 de junio y que integran la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), acudieron a las inmediaciones del Congreso capitalino con la intención de sostener un diálogo con las autoridades, pero los policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana les impidieron el paso a golpes.

En la agresión resultó herida la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien responsabilizó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos”, acusó.

“Esta apertura” exclamó la alcaldesa señalando la herida en su nariz “fue la agresión de un policía instruido para eso”. Lía Limón, junto a miembros de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México que se reunieron el lunes para dar una conferencia de prensa y protestar en contra del último periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México.

La diputada local Tania Larios aseguró que fue agredida por policías capitalinos (Foto: Twitter/@TaniaLariosMX)

Según la UNACDMX, en este periodo extraordinario, los legisladores capitalinos pretenden discutir legislaciones que restan atribuciones a las y los próximos alcaldes. En particular, las protestas son en contra de la regulaciones de los espacios publicitarios que, según la unión de alcaldes, el Gobierno de la CDMX pretende controlar.

“Nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica. En ningún momento ejercimos ningún acto de violencia”, explicó Lía Limón en el video publicado a través de su cuenta de Twitter. “Se supone que en la CDMX ya no había granaderos. Esta fue la agresión de un policía, ustedes la vieron, de un policía que me dio con el escudo”, acusó.

Durante la trifulca, la diputada Tania Ríos aseguró que fue agredida por los policía capitalinos quienes también le robaron su teléfono celular.

“Los policías de la Ciudad de México me electrocutaron, me golpearon en las costillas y me robaron mi celular por haber documentado sus agresiones. Nos lastimaron pensando que eso bastaría para callarnos, están equivocados”, sentenció.

Por su parte, el alcalde electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, también denunció golpes y descargas eléctricas.

Tras lo sucedido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que los elementos policiacos que presuntamente agredieron a Lía Limón ya fueron identificados, por lo que fueron suspendidos.

