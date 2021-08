“A más poder más miserables”: Lily Téllez se lanzó contra Citlalli Hernández por el ataque a Lía Limón

La Senadora Téllez respondió las declaraciones que emitió la secretaria general de Morena (Foto: Cuartoscuro)

La Senadora de la República por el estado de Sonora, Lilly Téllez, respondió a las declaraciones hechas por la secretaria general del Partido Regeneración Nacional (Morena) Citlalli Hernández en su cuenta de Twitter sobre el confrontamiento entre policías y alcaldes de la Ciudad de México donde salió herida Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón.

Derivado de los disturbios en los que legisladores y alcaldes electos de oposición se vieron afectados en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, Citlalli Hernández utilizó su cuenta personal de Twitter para dar a conocer su postura.

“Qué papelón el de @lialimon. Mientras coordinadores de los GP estaban reunidos con el Secretario de Gobierno, a ella la dejaron en la calle provocando a policías” acusó la morenista al no dar crédito que los uniformados fueron quienes agredieron a Limón.

La política se mostró escéptica con los hechos ocurridos en los alrededores del Congreso de la Ciudad de México (CDMX), dejando claro que los lamentables hechos habían sido provocados por la alcaldesa electa y que había sido el propio PAN .

Hernández mencionó que lamentaba las heridas de la política perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) —la cual resultó con heridas en la nariz— pero “que habrá que saber si fueron hechas entre sus acompañantes o por policías”.

Fue la Senadora Lilly Téllez quien le respondió a Citlalli Hernández con un retweet. La frase “siempre dicen que es falsa la sangre que no les conviene, me consta” fue la primera acusación que expresó en contra de la morenista.

Foto: @LillyTellez / Twitter

Posteriormente, agregó que “en cambio, usted (Citlalli) y Epigmenio son puros cuentos” incluyendo en la discusión al periodista y productor Epigmenio Ibarra, quien es un partidario de Morena y ha expuesto su postura en contra de personajes de oposición.

Para concluir con su respuesta a Hernández, mencionó que “a más poder más miserables”, haciendo referencia a las y los políticos pertenecientes a la Cuarta Transformación que se encuentran gobernando y a quienes supuestamente orquestaron este ataque.

Qué Lilly Téllez responda a los diferentes tweets de las personas afiliadas o que simpatizan con Morena no es novedad, ya que es una de las principales criticas de las acciones de la Cuarta Transformación.

Citlalli Hernández no se quedó callada y respondió las acusaciones hechas por la Senadora Téllez utilizando de nueva cuenta Twitter. “¿Y quién dijo que la sangre era falsa?” cuestiono la simpatizante de Morena.

“A diferencia de usted, que opina desde el odio sin el más mínimo rigor, yo no puedo afirmar lo que no me consta. Es decir, la herida es evidente y muy lamentable, lo que no queda claro es quién y cómo se la hizo” concluyó la Senadora.

La respuesta de Hernández a Téllez Foto: @CitlaHM / Twitter

Los comentarios no se hicieron esperar y Hernández fue duramente criticada por los usuarios de la red social al recriminarle que no estaba siendo sorora con una mujer que había sido agredida por el cuerpo policial.

Algunos otros internautas en Twitter le recordaron los incidentes relacionados al paquete que explotó en su oficina en 2019, por lo que le solicitaron mayor simpatía para con la alcaldesa Limón y las agresiones que sufrió.

Muchos otros se identificaron como no simpatizantes del PAN o algún partido de oposición, pero dejaron ver que las declaraciones de Hernández no les parecían las idóneas para los hechos ocurridos en el Congreso de la CDMX

Otras personalidades de la política en nuestro país también le contestaron a la secretaria Hernández, como es el caso de Denise Dresser, quien comentó que “Este tuit (el hecho por Citlalli) la desmerece, senadora.”

SEGUIR LEYENDO: