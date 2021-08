La revocación de mandato pondría en conflicto a Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal

Olga Sánchez Cordero tuvo su primer diferendo por la Ley Federal de Revocación de Mandato, con el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro.com)

A tan sólo unos días de que Olga Sánchez Cordero asumiera la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, tuvo su primer diferendo por la Ley Federal de Revocación de Mandato, con el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal.

Durante la reunión plenaria de la bancada de Morena que se llevó a cabo el sábado, Sánchez Cordero puntualizó, de acuerdo con Milenio, que la pregunta es la columna vertebral de dicha ley, por lo que se debe mantener la redacción original que fue propuesta por su partido.

Se tiene previsto que esta semana se discuta en el pleno la ley, en tanto, Monreal externó que está en la disposición de reformular la pregunta para evitar que se judicialice la norma con una acción de inconstitucionalidad.

De suceder de esta forma, tendría que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, los coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC), Julen Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong y Dante Delgado, dieron a conocer sus intenciones de recurrir a la Corte si Morena no cambia la pregunta, pues consideran que al no hacerlo, se respalda un ejercicio de ratificación y no de revocación de mandato.

Durante la reunión con su bancada, la ex secretaria de Gobernación reiteró la importancia de la redacción sobre el tema planteado por su partido y su trascendencia:

Es lo que realmente los demás partidos políticos y las fracciones parlamentarias pretenden modificar. Es muy fácil que traten de confundir a la población para modificar la pregunta, pero no podemos permitirlo; ni tampoco que un lineamiento, de inferior jerarquía normativa, vaya encima de nuestra ley que se va a expedir.

El presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que se analizará la petición de Mario Delgado, presidente de Morena, de que en la ley se le dé la facultad al titular del Ejecutivo federal para promover la revocación de mandato. (Fotos: Morena / EFE / Senado)

Sin embargo, Ricardo Monreal señaló que buscará un acercamiento con el bloque de contención antes del jueves para modificar la pregunta, pues ese día será la cita para la primera sesión ordinaria del Senado para aprobar la legislación.

Ojalá logremos un acuerdo porque, en efecto, ellos tienen derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales en esta acción de inconstitucionalidad, de alguna norma jurídica que ellos crean que lo es. Sí tienen ese derecho a salvo y vamos a intentar resolverlo con acuerdo de aquí al jueves.

Finalmente, agregó que como coordinador del grupo parlamentario, sostiene que la pregunta debería estar sujeta a revisión y a su reformulación, así como buscar un acercamiento con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo.

Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que se analizará la petición de Mario Delgado, presidente de Morena, de que en la ley se le dé la facultad al titular del Ejecutivo federal para promover la revocación de mandato.

Olga Sánchez Cordero rindió protesta

Fue con el voto en contra de la mayoría de los panistas que el pleno del Senado, eligió a la ex secretaria de Gobernación como presidenta de la Mesa Directiva para el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 55 Legislatura.

Olga Sánchez Cordero dijo sentirse honrada de presidir la Mesa Directiva y dejó en claro que aún hay mucho por hacer para fortalecer la gobernabilidad democrática. (Foto: Reuters / Henry Romero)

Sánchez Cordero aseguró que será a través del diálogo, sin prejuicios y las puertas abiertas que impulsará los acuerdos necesarios para concretar, en los próximos tres años, las reformas primordiales para la edificación de un México más justo, incluyente y equitativo.

Seguiremos con las puertas abiertas para dialogar de manera franca, sin prejuicios ideológicos y actuaré de esa manera, porque la lealtad va más allá de la alternancia, va más allá de los partidos, la lealtad más grande es con nuestro pueblo, con el pueblo de México.

De igual forma, dijo sentirse honrada de presidir la Mesa Directiva y dejó en claro que aún hay mucho por hacer para fortalecer la gobernabilidad democrática y así, lograr que los ciudadanos ejerzan y defiendan sus derechos a plenitud.

Finalmente, la panista Nadia Navarro exigió antes de la votación, que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado retome su naturaleza rotativa, ya que consideró que históricamente, su integración ha representado un compromiso con la pluralidad.

