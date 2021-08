“Germen patógeno”: Fernández de Cevallos cuestionó a AMLO y su relación con el narco

(Fotos: Cuartoscuro)

A pocos días del regreso formal a clases en México, los maestros adscritos al Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y le impidieron llegar a su conferencia matutina en Palacio Nacional. Algo que, para el panista Diego Fernández de Cevallos, es una de las claras muestras de que “cada día más millones de mexicanos lo consideremos un germen patógeno, inepto, corrupto, depredador y perverso”.

El político, conocido en este sexenio por ser un asiduo crítico de López Obrador, utilizó su columna en Milenio para recalcar varias actitudes que han llevado al presidente a estos escenarios. Entre ellas, el constante argumento de tener otros datos hacia las problemáticas que vive el país o ufanarse con que el manda para luego tener “los ojos en la nuca para no responder de la devastación que diariamente comete”.

Además, Fernández de Cevallos acusó las presuntas relaciones de AMLO con el crimen organizado. “Basta con tomar en cuenta las múltiples visitas presidenciales a Badiraguato (secular tierra de drogas), el besamanos a la madre de El Chapo, la disculpa ofrecida a éste por llamarle Chapo, la liberación de su hijo Ovidio”. Además de asegurar que los abrazos son para el crimen organizado, mientras los balazos se dirigen a “la tropa”.

Finalmente, recalcó que esta serie de actitudes han derivado en un mensaje conciso para los criminales en México: “¡Adelante, enemigo, el corazón de Tartufo está contigo!”, señaló.

Y es que este presunto pacto con el narco no solo ha sido denunciado por políticos en México, también la periodista Anabel Hernández aseguró en junio de este año que el Gobierno del tabasqueño parece tener un “plan de pacificación” con el crimen organizado para disminuir los homicidios dolosos.

El plan de Morena de negociar con los cárteles no es nuevo, “solo que no habían las condiciones necesarias para ponerlo en práctica. No solo bastaba encabezar gobierno Federal como lo consiguió AMLO en 2018, sino para dar certezas en la negociación debía encabezar también el gobierno estatal, siendo estos dos niveles de gobierno los principales responsables del combate al narcotráfico y crimen de alto impacto”, escribió la experta en su columna en el medio alemán Deutsche Welle.

El plan de “pacificación” —como le llaman internamente— consiste en dejar operar libremente a las organizaciones criminales en el negocio de producción y tráfico de estupefacientes, incluso se menciona la entrega voluntaria de objetivos prioritarios a cambio de una amnistía y de que no sean extraditados.

Además, tras el agradecimiento del presidente al crimen organizado, la periodista expresó su preocupación por la relación que existiría entre Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los cárteles mexicanos.

“Es muy preocupante cuando tenemos a un presidente de la República que agradece al crimen organizado por su actuación en los comicios, a un jefe del Ejecutivo que se dedica a atacar a la clase media, que se dedica a decir que los va a reformar, que los va a cambiar, que los va a hacer diferentes. ¿Dónde están sus enemigos entonces?, cuestionó la especialista en el tema en una entrevista con La Octava.

