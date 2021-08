“¿A cuántos maestros han asesinado?”: Epigmenio Ibarra defendió al gobierno de AMLO tras bloqueo de la CNTE

Epigmenio Ibarra defendió al gobierno de AMLO tras bloqueo de la CNTE (Foto: Cuartoscuro)

El productor Epigmenio Ibarra arremetió en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras los hechos del pasado fin de semana, en donde integrantes de la Sección VII impidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador llegar al lugar desde el cual encabezaría la conferencia de prensa matutina en el estado de Chiapas.

A través de su cuenta de Twitter, el dueño de Argos Televisión preguntó a maestros de la CNTE cuántos han sido asesinados, perseguidos, encarcelados o reprimidos por el gobierno actual. Pese a que reconoció que hay temas por solucionar, subrayó que en la administración federal que encabeza López Obrador ya no hay masacres como la de Nochixtlan, en Oaxaca, ni desalojos en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Pregunto a las y los maestros de México que pertenecen a la CNTE: A cuantos maestros ha asesinado, perseguido, encarcelado, reprimido el gobierno actual? Cierto hay muchos asuntos por resolver pero ya no hay masacres como la de Nochixtlan ni desalojos como el de El Zócalo”, manifestó.

Cabe recordar que Ibarra es conocido por ser un ferviente seguidor del mandatario y usa sus redes sociales para hacer frente a los detractores de su gobierno. En un tweet anterior, el productor ya se había referido a dicho altercado, argumentando que el bloqueo a López Obrador fue posible debido a que el Estado Mayor Presidencial “no limpia todo a su paso”.

El dueño de Argos Televisión preguntó a maestros de la CNTE cuántos han sido asesinados, perseguidos, encarcelados o reprimidos por el gobierno actual (Foto: Twitter@epigmenioibarra)

Así pues, volvió a defender al tabasqueño, asegurando que este es distinto a sus antecesores porque no ordena reprimirlos, desalojarlos y encarcelarlos.

“Hoy pueden bloquear el paso al Presidente de la República grupos de maestros de la CNTE. Pueden hacerlo porque el Estado Mayor Presidencial no limpia todo a su paso. Pueden hacerlo porque AMLO no ordena reprimirlos, desalojarlos, encarcelarlos como lo hicieron Calderón y Peña”, expresó.

El pasado domingo, durante la inauguración del Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera, en Tapachula, el mandatario señaló que la investidura presidencial no debe vulnerarse, pues reiteró que todo debe resolverse mediante la razón. Asimismo, señaló que firmar algún compromiso bajo esas circunstancias le restaría autoridad política y moral.

“El presidente de México no puede ser rehén de nadie, a lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir. El mismo presidente Juárez decía: ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, imagínense que me paran y yo firmo ahí cualquier compromiso, en esas circunstancias, pues no tendría yo autoridad moral ni autoridad política”, manifestó.

López Obrador acusó intereses políticos en bloqueo de maestros en Chiapas (Foto: Reuters / Jacob García)

En tanto, aseguró que su gobierno no tiene ningún pendiente ni con el magisterio de Chiapas ni a nivel nacional, pues recordó que al llegar al poder se canceló la Reforma Educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Les digo a los de la CNTE en Chiapas que entiendan que esos no son los modos, no es así. Los hemos atendido y quiero que sepan los maestros de Chiapas que no tenemos ningún pendiente con el magisterio nacional, que al contrario, los hemos apoyado como nunca, ya no hay maltrato, no se impuso la llamada reforma educativa. Estamos haciendo todo por ayudar al magisterio nacional”, agregó.

López Obrador detalló que en su lucha para llegar a la presidencia del país, una vanguardia de Chiapas se involucró en actos violentos para evitar que su movimiento triunfara. De acuerdo con el mandatario, los integrantes de este grupo quemaron urnas y llamaron a no votar.

“Esto es un asunto meramente político, tiene que ver con una vanguardia, un grupo, no con todos los maestros”

SEGUIR LEYENDO: