Vicente Fox retó a AMLO a “caminar sin guaruras” tras bloqueo de la CNTE

Fotos: Cuartoscuro

El expresidente Vicente Fox retó a Andrés Manuel López Obrador a “caminar sin guaruras”, luego del bloqueo de decenas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que impidieron que el actual mandatario entrara a la base militar en donde encabezaría la reunión de seguridad y la conferencia mañanera del viernes.

A través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada respondió a la publicación de una usuaria de esa red social que señalaba: “Si no tienes miedo, bájate. El que nada debe, nada teme”.

Por su parte, el exmandatario de origen guanajuatense escribió: “O propongo que si nada temes, salgas a pie de Palacio y camines algunas cuadras sin ‘guaruras’’'.

Minutos antes de las 6 de la mañana del viernes 27 de agosto, decenas de integrantes de la CNTE llegaron a las inmediaciones de la Sección VII Militar en Tuxtla Gutiérrez, para exigir al mandatario el acceso a un fondo de la caja de ahorro que asciende a cerca de 1,500 millones de pesos, la reanudación de mesas de negociación con el gobierno federal y exponer las deficiencias en la planeación para el regreso a clases presenciales.

Los maestros bloquearon la entrada de la base militar impidiendo el paso a la camioneta en la que viajaba Andrés Manuel López Obrador, quien se rehusó a dialogar con ellos de manera directa.

Desde la ventana de su vehículo, López Obrador aseguró que aceptaría chantajes.

“Aquí me quedo. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal a un maestro que se acercó a la camioneta.

Los manifestantes lanzaron gritos e incluso hicieron pintas sobre una de las camionetas de la comitiva del mandatario, pero López Obrador permaneció arriba de su vehículo. Mientras, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, explicaba en la conferencia matutina lo sucedido.

“Bloquearon la entrada principal de la Sección VII Militar, de la CNTE, por eso el presidente está dialogando con la Sección VII del Magisterio, la Coordinadora, por eso no está aquí con nosotros… Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un demócrata, es un hombre que a través del diálogo y la razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México sobre todo los conflictos con las organizaciones y en este caso de la CNTE en Chiapas”, dijo.

Momentos después, el presidente envió un mensaje videograbado desde el interior de su camioneta. Con todo enfático, aseguró que el presidente no puede ser rehén de nadie.

Foto: REUTERS/Jacob García

“Yo estaba a punto de llegar a este cuartel general en Tuxtla, para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana en la reunión de seguridad y luego pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas, nos impidieron la entrada bajo la condición de que tenía que atenderlos de inmediato y resolverles sus peticiones”, dijo.

“Esto no lo puedo permitir porque el presidente no puede ser rehén de nadie... Hemos atendido a los maestros de México, los vamos a seguir atendiendo, he hablado con la CNTE como en ocho o en diez ocasiones que me he reunido con ellos.. pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados. Esto no tiene que ver con el magisterio (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de intereses creados... Entonces decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza.. no son verdaderamente muchos, podría entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido”, enfatizó.

El Jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a la base del magisterio chiapaneco para que analizaran la situación y si él -en su calidad de mandatario-, merece ese trato.

“A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato.. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se impaciente, que ni se preocupe de nada, tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado”, aseveró.

Luego de más de dos horas de estar retenido a bordo de su camioneta, Andrés Manuel López Obrador, pudo ingresar a la séptima Zona Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y continuar con su agenda.

