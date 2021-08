Tras la salida de Sánchez Cordero de Segob, Alejandro Encinas prevé más cambios en la dependencia

El subsecretario de Gobernación de México, Alejandro Encinas, reconoció que habrá más cambios en Segob. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Los cambios en la Secretaría de Gobernación (Segob) continuarán, así lo advirtió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, luego de la salida de Olga Sánchez Cordero como titular de la dependencia.

“Va a haber otros cambios, por supuesto, va a haber ajustes en el equipo, pero vamos a continuar con las prioridades que nos ha marcado el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, dijo en entrevista con El Universal.

Encinas Rodríguez destacó que las instrucciones del mandatario se mantienen en sus términos y subrayó que quienes colaboran en la 4T tienen muy claras las prioridades y la agenda de trabajo.

El subsecretario aseguró negó que la salida de Sánchez Cordero fuera por la falta de resultados en el caso Ayotzinapa. “No, es mi responsabilidad, no tiene por qué cargar ella con una responsabilidad que no le corresponde, y yo no veo falta de resultados. Hay resultados puntuales y concretos. Que no tengamos una actitud protagónica, que no nos gusten los reallity shows es distinto, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, enfatizó.

Destacó que la exministra de la Suprema Corte de Justicia jugó un papel muy importante no solo por haber sido la primera mujer secretaria de Gobernación, sino porque “en el arranque de este proceso de transformación ayudó no solamente a darle certeza y legitimidad a este gobierno, sino que su desempeño permitió construir muchas relaciones para favorecer los cambios que estamos viviendo”.

Sobre la llegada de Adán Augusto López como secretario de Gobernación, Alejandro Encinas aseguró que no ha podido hablar con él.

“Pero con él tenemos una relación de hace muchos años. Somos amigos, somos compañeros, fuimos diputados federales juntos, fuimos senadores juntos y la verdad es que yo estoy seguro que va a hacer un gran papel, un gran desempeño”, señaló.

¿Quién es el nuevo titular de Gobernación?

Adán Augusto López Hernández, de 57 años de edad, es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez de Tabasco y maestro en Ciencias Políticas en la Universidad de París II, Francia.

En 2000 fue coordinador de la campaña de Manuel Andrade Díaz, ex gobernador de Tabasco (2002-2006). En 2006 fue electo como Diputado local en la LIX legislatura de Tabasco.

En ese mismo año (2006) fue coordinador de la campaña presidencia de Andrés Manuel López Obrador por el entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En 2014 renunció al PRD para incorporarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador y que más tarde lo llevaría a ganar la presidencia.

En 2016 fue asignado como coordinador estatal de la soberanía de ese partido y en 20019 se convirtió en el primer abanderado de Morena a la gubernatura de Tabasco.

Ha tenido diversos cargos públicos entre los que destacan: Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, Subsecretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social del Gobierno del estado de Tabasco, entre otros.

El pasado 31 de enero, el periodista Carlos Loret de Mola lo vinculó con corrupción y tráfico de influencias luego de que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fuera señalado de conceder contratos para la adquisición de medicinas y material hospitalario a una constructora.

De acuerdo con el reportaje, la dependencia adscrita al sistema de Salud de Tabasco firmó siete contratos con CM del Golfo, encabezada por José Rubén Ferrer del Río, primo del director del INSABI.

Sin embargo, Adán Augusto negó las acusaciones ya que -dijo -ni su gobierno ni las autoridades de salud están inmiscuidos en los negocios mencionados.

