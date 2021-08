“A Fox, Calderón o Peña les hubiera abierto paso a madr*zo limpio”: Epigmenio Ibarra sobre protesta del CNTE contra AMLO

Epigmenio Ibarra expresó su sentir sobre la protesta que hoy se dio en Chiapas, en donde se le impidió el paso a López Obrador. (Foto: Cuartoscuro)

El cineasta, productor y periodista Epigmenio Ibarra, expresó su opinión, en su cuenta de Twitter, en torno a la protesta de esta mañana por parte de integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes bloquearon la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la reunión de seguridad y su conferencia mañanera.

Ante esto, Ibarra expresó que con los gobiernos de los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y el priista Enrique Peña Nieto, el estado mayor les hubiera abierto el paso a golpes o hubieran llegado en Helicóptero.

También recordó que el presidente López Obrador dijo que aunque tienen derecho a manifestarse, él no sería rehén de ningún grupo de interés. En su mensaje, Ibarra dijo que en México ya no hay represión.

“A Fox, Calderón o Peña el estado mayor les hubiera abierto paso a madrazo limpio o hubieran llegado en helicóptero.AMLO dijo tienen derecho a manifestarse pero no voy a ser rehen de ningún grupo de interés; #YoAquiMeQuedo y como protesta se planto. Ya no hay en Mexico represion” (sic), expresó Ibarra.

Y es que, tras no poder asistir a la conferencia de prensa mañanera, que programó en Chiapas, el presidente López Obrador se enlazó en una videollamada para asegurar que “el presidente no puede ser rehén de nadie”.

“Me da gusto poderme comunicar con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera”, comenzó López Obrador.

“Ya informó el secretario de la defensa. Yo estaba a punto de llegar a este cuartel general en Tuxtla (Gutiérrez), para participar de 6 a 7 de la mañana en la reunión de seguridad y luego en la mañanera, pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas, nos impidieron la entrada bajo la condición de que tenía que atenderlos de inmediato y resolverles sus peticiones”, señaló.

“Esto no lo puedo permitir porque el presidente no puede ser rehén de nadie... Hemos atendido a los maestros de México, los vamos a seguir atendiendo, he hablado con la CNTE como en ocho o en diez ocasiones que me he reunido con ellos.. pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados. Esto no tiene que ver con el magisterio (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de intereses creados... Entonces decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza.. no son verdaderamente muchos, podría entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido”, enfatizó.

AMLO fue retenido esta mañana en Chiapas. Foto: Gobierno de México

López Obrador reconoció que los inconformes tienen derecho a manifestarse, pero destacó que este bloqueo no es la forma.

“(...) Desde luego que tienen derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos, yo no tengo nada de qué avergonzarme, al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, no es igual que antes (...) Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados, hemos avanzado en la pacificación de maestros, como nunca se están apoyando a estudiantes (...) como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas… En fin, no tenemos pendientes con los maestros. Esto es un asunto más de intereses políticos”, enfatizó.

El Jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a la base del magisterio chiapaneco para que analicen la situación y si él -en su calidad de mandatario-, merece ese trato, al tiempo que aseguró, tiene la conciencia tranquila.

“A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato.. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se impaciente, que ni se preocupe de nada, tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: