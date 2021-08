“¡Maqueteros!”: Brozo arremetió contra la 4T de AMLO por presumir compra de medicamentos

Brozo arremetió contra gobierno de AMLO por presumir compra de medicamentos (Foto: Cuartoscuro)

El comediante Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje “Brozo”, arremetió contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la adquisición de medicamentos para tratar distintas enfermedades, entre ellas cáncer.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador los llamó “maqueteros” y aseguró que las y los funcionarios de la administración federal quieren presumir que están haciendo su trabajo, sin embargo, hay personas que los “ponen en su lugar”.

“Quieren dorar la píldora presumiendo que andan en todo, pero un justo soplamocos los pone en su recóndito lugar: tres pasos detrás de la nada. ¡Maqueteros!”

Además, Brozo agregó una captura de pantalla de un tuit de Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente López Obrador, en donde informa que se cerró la compra de 65.2 millones de fármacos, los cuales se están distribuyendo en todo el país.

El comunicador los llamó “mauqueteros” y aseguró que las y los funcionarios de la administración federal quieren presumir que están haciendo su trabajo (Foto: Twitter@brozoxmiswebs)

También señaló que el gobierno y sus políticas de austeridad han logrado ahorrar 18,000 millones de pesos. Por otra parte, abordó la polémica respecto al desabastecimiento de medicamento oncológicos, los cuales, indicó, se contemplaron en la última compra.

“Se han adquirido 65.2 millones de medicamentos y ya se están distribuyendo en todo el país. Hemos ahorrado 18 mil millones de pesos. Y entre los medicamentos adquiridos, hay oncológicos que necesitan los pacientes del sistema público de salud”, escribió Ramírez Cuevas.

Trujillo también decidió compartir la respuesta de un internauta al vocero de López Obrador. En ella, el usuario de redes sociales escribió:

“Ahorro? Están los hospitales sin medicina, no han cumplido, llega poco, llega nada. Mejor publiquen nada, es más grosería para el pueblo al que han dejado morir solo y con dolor !! Quiere ahorrar ? Ahórrese sus tweets llenos de burla, surtir en agosto qué logro”

AMLO Mañanera (Foto: Cuartoscuro)

Como es frecuente, Trujillo publica mensajes burlescos y con ironía sobre temas políticos. Sin embargo, su blanco de críticas favorito es el gobierno de la llamada cuarta transformación. Por medio de su cuenta personal, el comunicador se lanzó contra AMLO luego de que este planteara que los ciudadanos participen como organizadores de la consulta de revocación de mandato.

Acompañado de un video del tabasqueño en la conferencia de prensa matutina del pasado lunes, el comediante ironizó la propuesta del mandatario y sugirió que pronto “impondrá una cooperacha nacional para completar el presupuesto”.

De igual forma, criticó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y su sustitución por “centros de acopio”.

“Se deshizo del FONDEN y montó centros de acopio. Ahora quiere armar una vaquita para financiar la consulta de revocación. Al rato nos impondrá una cooperacha nacional para completar el presupuesto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Víctor Trujillo ironizó la propuesta del mandatario y sugirió que pronto “impondrá una cooperacha nacional para completar el presupuesto” (Foto: Twitter@V_TrujilloM)

En rueda de prensa, López Obrador criticó al Instituto Federal Electoral (INE) tras la solicitud de 2,500 millones de pesos para planear y ejecutar la consulta de revocación de mandato en 2022.

Además, aseguró que no es necesario tal presupuesto, pues se podría salir adelante si los miembros del Instituto se solidarizaran aportando un porcentaje de su sueldo, dependiendo del tamaño de sus ingresos.

“Por qué gastar tanto en eso, son muy truculentos, cuando quieren a miles de trabajadores, con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25% y los que ganen menos de 10,000 no.

Y que no haya comidas, ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza, que le pidan apoyo a los gobiernos estatales y municipales, que apoyen las organizaciones sociales, que apoyen los ciudadanos no costaría. Hasta luego pensé que si convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo, estoy seguro que no costaría 2,500 millones”.

