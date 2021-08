“¿Estará en sus cabales?”: Vicente Fox despotricó contra AMLO porque llamó “chueco” a Ricardo Anaya

Vicente Fox ha salido en defensa de Ricardo Anaya desde que se dio a conocer que fue citado a declarar en el Reclusorio Norte (Foto: Cuartoscuro)

El panista Vicente Fox Quesada nuevamente se lanzó contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el caso de Ricardo Anaya, quien recientemente aseguró ser víctima de persecución política por parte del tabasqueño. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que el expresidente manifestó su descontento.

“¿Habías visto un presidente así? ¿O lo que queda de un presidentito atacando inmisericordamente a un mexicano, a un ciudadano? ¿Qué piensas, México? ¿Qué piensan, mexicanos? ¿Estará en sus cabales esta persona? Ya sabes a quién me refiero”, expresó Fox Quesada, quien ha manifestado su apoyo a Anaya Cortés tras las acusaciones que lo involucran en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho, mismos por los que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los comentarios de Fox Quesada surgieron luego de las declaraciones realizadas por AMLO durante su conferencia mañanera de este miércoles 25 de agosto, en las que calificó como un “chueco” e “hipócrita” al ex candidato blanquiazul, que recientemente pidió que los hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador, tengan el mismo trato para que declaren ante un juez.

El expresidente mexicano ha manifestado su apoyo hacia Ricardo Anaya en sus redes sociales (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

“Que asuma su responsabilidad (...) lo que pasa es que es chueco, hipócrita. Sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos (...) de manera mañosa me echan la culpa para buscar protección”, expuso AMLO, asegurando no tener nada que ver con la fiscalía y que espera que la autoridad competente actúe en el caso de sus hermanos.

Esto ocurrió luego de que, Ricardo Anaya lanzó un reto al presidente de México a raíz del citatorio que recibió para presentarse a declarar en el Reclusorio Norte el próximo jueves 26 de agosto. “Vamos a ver qué te parece lo siguiente, yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora y ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya, por eso no hay pruebas”, apuntó el panista.

Ante esto, Vicente Fox tuiteó un meme burlándose de la reacción de AMLO y utilizó el hashtag #NoLeSaquesLopitoz. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y varios usuarios de Twitter arremetieron en contra del expresidente. “Ya denle su cocol a Fox”, “Sigo pidiendo disculpas a las nuevas generaciones por el inepto presidente que elegimos en el 2000. De veras parecía lúcido” y “Fox tiene miedo porque él sigue”, fueron algunos de los comentarios que recibió el panista.

Vicente Fox Quesada ironizó sobre el reto realizado por Ricardo Anaya Cortés (Twitter/ @VicenteFoxQue)

Además, algunos usuarios de esta red social aprovecharon para compartir la versión pública del caso Odebrecht y Ricardo Anaya, así como algunas declaraciones realizadas por el político mexicano Diego Fernández de Cevallos, que durante la contienda electoral del año 2018, calificó al político de 42 años como un “corrupto” y aseguró que participó en delitos como lavado de dinero.

Sin embargo, tras la publicación de los videos del ex candidato, el también conocido como Jefe Diego, defendió a Anaya Cortés de la presunta persecución política y apuntó que un supuesto fracaso en el gobierno obradorista orilló al jefe del ejecutivo federal a “injuriar a sus críticos, perseguir a sus opositores, y negar, si así lo quiere, la existencia del mismo Sol, porque él tiene ‘otros datos’”.

