El recibimiento de ciudadanos afganos en México fue un acuerdo entre Marcelo Ebrard y The New York Times

(Foto: SRE/ REUTERS)

El periódico estadounidense The New York Times dio a conocer que el recibimiento de un grupo de ciudadanos afganos en la Ciudad de México, ocurrido la madrugada de este miércoles, fue el resultado de un acuerdo entre esa publicación y el gobierno mexicano.

En tono de agradecimiento, el diario referente global, explicó cómo se dio este proceso de colaboración en el que México rescató a periodistas del Times de manera inmediata, ante la entrada y toma de poder del régimen talibán en la capital de Afganistán, Kabul, lo que les suponía una latente amenaza.

El diario también destacó la diferencia entre los procesos burocráticos de Estados Unidos y su vecino del sur para brindar una pronta respuesta ante el pedido desesperado de ayuda de miles de personas que buscan a toda costa salir del país musulmán.

(Foto: SRE/ REUTERS)

“Los funcionarios mexicanos, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Catar. Los documentos prometían que los afganos recibirían protección humanitaria temporal en México mientras exploraban opciones a futuro en Estados Unidos u otros países”, reconoció el Times.

El artículo escrito por el periodista Ben Smith, quien entrevistó por teléfono sobre este tema al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recuenta de qué manera The New York Times se contactó con el gobierno mexicano y acordaron el rescate.

“Ebrard se encontraba en casa alrededor de las las 5 p.m. del 12 de agosto cuando recibió un mensaje en WhatsApp de parte de Azam Ahmed, quien fue jefe de las corresponsalías en Kabul y México y se encuentra de licencia mientras escribe un libro. ‘¿El gobierno de México está dispuesto a recibir refugiados de Afganistán?’, preguntó Ahmed, quien mantuvo una relación cordial con Ebrard a pesar de las ocasionales y acaloradas críticas del gobierno mexicano hacia su cobertura. ‘Tenemos gente allá, gente buena que está intentando salir”.

(Foto: SRE/REUTERS)

Entonces señalan que aunque el canciller mexicano en un principio no lo vio posible, después rectificó y, una vez que consultó al presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió que sí era posible apresurar los trámites necesarios para refugiar al grupo de afganos del Times.

“Los medios de comunicación manejan con confidencialidad muchos de los detalles del paso de los afganos en parte por temor a inundar los estrechos canales de escape. El Times no difundió su arreglo con México. Luego de que lo consiguió, México extendió la invitación a The Wall Street Journal y The Washington Post. El editor en jefe del Journal, Matt Murray, dijo que el diario planeaba enviar a su equipo, que está ahora en Catar y Ucrania, hacia México. Una vocera del Post no quiso hacer comentarios sobre sus planes”, reseña el texto.

Uzbekistán, Catar y Turquía, son otros de los países que actualmente están jugando un rol clave en el rescate de ciudadanos afganos para quienes el talibán representa una amenaza, según relata el artículo. Por otro lado, según lo que les declaró Ebrard, México continúa abierto y trabajando para ofrecer refugio a más ciudadanos de Afganistán que así lo deseen.

Asimismo, destacan que A.G. Sulzberger, editor y presidente de The New York Times, dijo que estaban profundamente agradecidos por la ayuda y generosidad del gobierno de México: “Su ayuda ha sido invaluable para poner a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo”.

Aunque, sostienen, este apoyo brindado no afectará la cobertura del Times sobre México, ya que la ayuda es un asunto humanitario, “todos los que nos han asistido comprenden que nuestra cobertura es total y completamente independiente”, dejó claro Sulzberger.

Mientras tanto, el NYT describió a Marcelo Ebrard como “una gran figura en la política mexicana, un exjefe de gobierno de la Ciudad de México que a menudo es voceado como posible sucesor de López Obrador. También es conocido por tener un trato más cordial con la prensa que el presidente, que a menudo reprende a los medios de comunicación (entre ellos el Times) durante sus prolongadas conferencias mañaneras. Pero el canciller dijo que no esperaba ningún favor de las redacciones a las que México había asistido”.





SEGUIR LEYENDO:

<a href="https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/25/pib-de-mexico-crecio-15-en-el-segundo-trimestre/">PIB de México creció 1.5% en el segundo trimestre</a>