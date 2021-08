Qué es el ayuno intermitente: cuáles son sus riesgos y beneficios

Shutterstock

El ayuno intermitente es una dieta que varía los tiempos entre el ayuno y la alimentación. Es decir, se trata de mantener prolongados espacios de tiempo sin alimento. Esta técnica no se enfoca en lo que consumimos dentro de nuestra dieta, sino que se centra en los tiempos en que comemos.

Por lo cual consiste en focalizar la ingesta de comida en un lapso único de tiempo, dejando el resto de la jornada libre de cualquier comida, es decir, en ayuno.

Según la médica especialista en nutrición, Mónica Katz, este tipo de practica trae consigo un único beneficio inmediato y a corto plazo: “la disminución del peso, ya que se ingieren menos calorías”.

Sin embargo, explicó que “el ayuno es una situación de estrés para el organismo. No es una situación metabólicamente adecuada para sostener más tiempo que el ayuno nocturno -es decir ocho o doce horas que son solicitadas, por ejemplo, para la extracción de sangre- si ya tenemos que estas 8 horas de ayuno nocturno estaríamos agregando el diurno”.

Además, advirtió que “los efectos, depende de la persona, en el mediano y largo plazo, pueden ser complicados, sobre todo desde el punto de vista del comportamiento, de las emociones, es decir del psiquismo”, y agregó que “no hay estudios a mediano y largo plazo, son muy cortos por cuestiones éticas”.

El tipo de personas y su entorno juega un papel muy importante en las consecuencias de esta práctica. Foto: Shutterstock 162

Por su parte la nutricionista Agustina Murcho, explicó que, así como existen distintas formas de poner en práctica este tipo de ayuno, el tipo de personas y su entorno juega un papel muy importante en las consecuencias y resultados de este procedimiento.

“En estos ayunos, de tantas horas, se presentan diferentes modalidades: hay quienes lo hacen durante 16 horas y por 8 comen, otros que ayunan un día, y personas que lo hacen durante 18 horas. Lo que sucede es que hay personas que son más vulnerables, con personalidad más obsesiva o con trastornos obsesivos compulsivos, que probablemente hayan tenido alguna situación traumática en su vida”, advirtió.

Los riesgos

Murcho mencionó que los factores a tomar en cuenta son variados, pero que en aquellas personas, con un perfil vulnerable, los riesgos de desarrollar algún problema o trastorno en la salud alimenticia aumentan.

“En aquellos con predisposición a padecer anorexia, el ayuno es dopaminérgico, es decir, el que aumenta la dopamina, funciona como un círculo vicioso, una adicción. El ayuno es adictivo y para personas vulnerables les va a resultar difícil volver a comer, ya que el ayuno genera sensación de control, de poder, de ser mejores que otros dado a que pueden restringirse, sienten poder al sentir hambre y no comer. Probablemente terminen desarrollando la anorexia”, explicó.

También añadió que “en el caso de las personas más compulsivas, más propensas a padecer bulimia pueden terminar ese ayuno con atracones, con métodos compensatorios desarrollando una bulimia o sin, desarrollando un trastorno por atracón. Esto funciona como círculo vicioso: ayuno-atracón, ayuno-atracón”.

Finalmente, Mónica Katz destacó que es importante tener claro que “no existen estudios que avalen o recomienden la práctica del ayuno esporádico o intermitente para mejorar la salud”, y culminó diciendo que “si no tenemos evidencias de beneficios, salvo a corto plazo, el ayuno intermitente no deja de ser una dieta de moda más”.

Seguir leyendo: