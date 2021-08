Víctor Trujillo se burló de AMLO: “Quiere armar una vaquita para financiar la consulta”

El comediante Víctor Trujillo criticó a López Obrador luego de que el mandatario propusiera que funcionarios del INE cooperaran para la consulta de revocación (Fotos: Facebook@El Radiador / Cuartoscuro)

El comediante Víctor Trujillo arremetió de nueva cuenta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este planteara que los ciudadanos participen como organizadores de la consulta de revocación de mandato.

Acompañado de un video del tabasqueño en conferencia de prensa matutina, el comunicador ironizó la propuesta del mandatario y sugirió que pronto “impondrá una cooperacha nacional para completar el presupuesto”.

De igual forma, criticó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y su sustitución por “centros de acopio”.

“Se deshizo del FONDEN y montó centros de acopio. Ahora quiere armar una vaquita para financiar la consulta de revocación. Al rato nos impondrá una cooperacha nacional para completar el presupuesto”, escribió en su cuenta de Twitter.

El comunicador ironizó la propuesta del mandatario y sugirió que pronto “impondrá una cooperacha nacional para completar el presupuesto” (Foto: Twitter@V_TrujilloM)

Este lunes, López Obrador criticó al Instituto Federal Electoral (INE) tras la solicitud de 2,500 millones de pesos para planear y ejecutar la consulta de revocación de mandato en 2022.

El funcionario, aseguró que no es necesario tal presupuesto, pues se podría salir adelante si los miembros del Instituto se solidarizaran aportando un porcentaje de su sueldo, dependiendo del tamaño de sus ingresos.

“Por qué gastar tanto en eso, son muy truculentos, cuando quieren a miles de trabajadores, con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25% y los que ganen menos de 10,000 no.

Y que no haya comidas, ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza, que le pidan apoyo a los gobiernos estatales y municipales, que apoyen las organizaciones sociales, que apoyen los ciudadanos no costaría. Hasta luego pensé que si convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo, estoy seguro que no costaría 2,500 millones”.

Por otro lado, acusó que los grupos de poder en el INE no quieren que la democracia prospere y defienden los intereses del “régimen de corrupción”.

“El INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia, son estos grupos antidemocráticos, defensores del régimen de corrupción, lo que no quieren que avancemos, quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida”

El pasado domingo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó cuáles serán los lineamientos de la posible consulta popular. Asimismo, señaló el organismo buscará prever acciones referentes a temas de presupuesto y logística. Aclaró que en ningún momento se ha buscado suplantar las facultades del poder legislativo.

“El Consejo General del @INEMexico aprobará lineamientos para una eventual Revocación de Mandato. El INE no pretende legislar, sino tomar las previsiones presupuestales y logísticas para que, en caso de promoverse y llevarse a cabo, ese ejercicio sea democrático, legal y exitoso”, escribió el consejero presidente en su cuenta de Twitter.

"El INE no pretende legislar", señaló Córdova (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

Ante las críticas que ha recibido por parte de algunos legisladores de Morena, apuntó que el INE está trabajando contrarreloj para que se tenga un proyecto de presupuesto acorde a las necesidades que el proyecto necesitará frente al retraso legislativo.

“El INE no pretende legislar ni sustituir al Congreso en sus facultades y atribuciones constitucionales como se ha venido diciendo, pero tampoco puede, por retrasos que no le son atribuibles, poner en riesgo la eventual realización de este ejercicio de democracia directa por dejar de tomar las previsiones necesarias en espera de una ley secundaria de revocación de mandato”, explicó.

Ante tal argumento, Lorenzo Córdova señaló que el Poder Legislativo ha incumplido con su obligación sobre el tema, ya que van más 430 días de atraso para la creación de la ley secundaria; no obstante, aclaró que el órgano respetará la decisión que se tomé en las dos cámaras.

