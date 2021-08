“En México se libera y elogia a los delincuentes”: Felipe Calderón defendió a Ricardo Anaya

Felipe Calderón salió en defensa de Ricardo Anaya (Fotos: Presidencia de México/ Twitter@RicardoAnayaC/ Cuartoscuro)

El exmandatario Felipe Calderón Hinojosa defendió este lunes a Ricardo Anaya Cortés tras denunciar una supuesta persecución política en su contra ejecutada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón aseguró que en México la ley atiende a intereses políticos, pues mientras se “libera y elogia d los delincuentes”, se busca procesar a los opositores.

Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores

Su esposa, Margarita Zavala, también criticó al gobierno que encabeza el tabasqueño. En redes sociales publicó que la actual administración persigue desde el poder, por ello pidió a la población exigir un “alto” al acoso a la oposición legítima. Además, señaló que el uso indebido de los órganos del Estado anula la democracia, la justicia y la libertad.

“Este gobierno constantemente persigue desde el poder. Mas allá de filias y fobias, debemos exigir un alto al acoso a la crítica y a la oposición legítima. El uso faccioso de los órganos del Estado anula la democracia, hace imposible la justicia y niega la libertad”

A través de su cuenta de Twitter, Calderón aseguró que en México la ley atiende a intereses políticos (Foto: Twitter@FelipeCalderon)

El pasado sábado 23 de agosto, el panista Ricardo Anaya utilizó sus redes sociales para informar que está siendo procesado judicialmente debido a las declaraciones en su contra del ex director de Pemex (Petróleos Mexicanos), Emilio Lozoya Austin.

Además, detalló que fue citado a declarar en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, sugiriendo que no responderá al llamado para poder contender en la elección presidencial de 2024.

En un video publicado este lunes, precisó que “los delitos que me imputan ‘solo’ suman 30 años de prisión” e ironizó con las propias palabras del presidente al decir que “¡Menos mal que su fuerte no es la venganza!”.

“Aunque López Obrador lo niegue, fíjate como sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa”, comenzó el excontendiente presidencial.

Ante las declaraciones de López Obrador, Ricardo Anaya lo acusó de ser un cobarde (Foto: Twitter@RicardoAnayaC)

Ricardo Anaya resumió el documento en su poder asegurando que la Fiscalía General de la República (FGR) lo citaba este jueves 26 de agosto para una audiencia vía Zoom.

Ante las acusaciones del panista, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tiene nada que ver en las investigaciones referidas. Durante la conferencia matutina, rechazó haberse involucrado con la FGR o los jueces del poder judicial y aseguró que la estrategia de adjudicarle la culpa es una “maniobra politiquera”.

“Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí. Eso es una mentira. Eso es falso (...) Yo no tengo nada que ver absolutamente (...) Nosotros no somos opresores, somos distintos, tenemos moral”, aseveró.

“Él pensando que así hechandome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal (...) Los testigos que menciona, no los conozco (...) Es una maniobra politiquera el salir así adelante. Mejor que declare (...) Que lo defienda su partido”, señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tiene nada que ver en las investigaciones en contra del excandidato (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, el mandatario trajo a la conversación una denuncia presentada por Ernesto Cordero Arrollo, exlegislador del PAN, en contra de su compañero de partido por los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias.

El recurso fue presentado el 11 de junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). “Los hechos que relataré a detalle se refieren a la realización de operaciones inmobiliarias con al menos dos familias queretanas de las que se desprende la realización de hechos ilícitos (tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte), así como para que se investigue las discrepancias que existen entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados por él y su señora esposa, con los efectivamente recibidos en la cuenta bancaria de esta en los últimos cinco años”, indica el documento.

