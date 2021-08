“No vamos a tolerar a la delincuencia”: AMLO habló sobre el cruel asesinato de dos jóvenes en Zacatecas

Policías rondan zonas de crimen en Zacatecas. (Foto: Cuartoscuro)

En medio de la dura violencia que se vive en algunas parte del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó el secuestro de dos primos y asesinato de uno de ellos en Fresnillo, Zacatecas, por lo que aseguró: “No vamos a tolerar a la delincuencia”.

Durante su tradicional conferencia “matutina”, reconoció que se trata de un hecho lamentable, ya que los primos Teresa Alicia Márquez del Río, de 19 años de edad, y Gerardo Márquez Roman de 18 años fueron levantados en Fresnillo; sin embargo, Gerardo fue asesinado.

En ese sentido, AMLO advirtió, “quiero que se reciba este mensaje de parte de los que se dedican a delinquir, que no hay impunidad. No vamos nosotros a tolerar violencia, ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, porque no es el tiempo de antes donde se mezclaban autoridades y delincuentes”.

Y es que el caso de este par de primos consternó incluso hasta el mandatario, ya que lamentó el brutal hecho y aseguró que buscará por todos los medios para que no exista impunidad.

Jóvenes secuestrados. (Presidencia)

“Les pongo el caso de este joven que fue ultrajado y asesinado, este es un crimen de hoy y no se va a permitir. No es solo una actitud de los policías, no solo es el que ejecuta sino el que tolera este tipo de atrocidades”, dijo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un grupo de secuestradores exigían a la familia de Teresa y Gerardo, quienes se dedicaban a las charreadas, la cantidad de seis millones de pesos para liberarlos.

Respecto a hechos atroces de asesinato, durante la conferencia salió también a colación el reciente caso de varios periodistas en diversos estados del país, por lo que según AMLO pedirá a Alejandro Encinas, revisé a fondo los sucesos.

“Que se haga una revisión en el mecanismo de protección a periodistas. Es muy lamentable estos asesinatos de periodistas. Decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo y respaldo”.

Asimismo, reiteró que: “No aceptamos autoritarismos de nadie, ni tampoco de la delincuencia organizada”.

Hay que recordar que el periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado a balazos el pasado jueves 19 de agosto en la entidad de Veracruz.

Varios periodistas han sido asesinados en el país. (Foto: EFE)

De acuerdo con Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de ese estado, Romero Flores fue hallado en el municipio de Ixtaczoquitlán con varios impactos de bala.

Tras el lamentable hecho, la estación en la que trabajaba, Ori Stereo 99.3 FM, dedicó unas palabras al comunicador.

“Los medios de comunicación no somos ni la causa ni el efecto de la violencia en el país, pero sí sufrimos las consecuencias por el desempeño del periodismo y la comunicación”, indicó en un comunicado.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas tambén condenó el asesinato e hizo un llamado a la fiscalía del Estado, para que abra una investigación a fondo, incluyendo si el homicidio de Romero está vinculado a su labor periodística.

Por su parte, el periodista Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado el pasado lunes 19 de julio en el estacionamiento de un gimnasio de la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, Michoacán, según informes de las autoridades policiacas de la entidad.

De acuerdo a testigos, el comunicador fue interceptado por agresores y posteriormente le dispararon a quemarropa cuando salía del gimnasio, en las inmediaciones del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en la colonia Bocanegra. También se comunicó que un civil resultó lesionado por una bala perdida.

