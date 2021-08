“Recátese, deje de decir mentiras”: Dante Delgado se lanzó contra AMLO por revocación de mandato

Dante Delgado aseguró que la bancada del MC votará en contra del período extraordinario donde se prevé aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, aseguró que la bancada votará en contra del período extraordinario donde se prevé aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, y pidió al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dejara un lado “el protagonismo político” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, Delgado exigió “de manera respetuosa” al mandatario federal serenarse y respetar los poderes de la Unión, recordó que la semana pasada ofendió a jueces, magistrados y ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y descalificado a órganos autónomos como el INE, “no calcula el peso que tienen sus palabras”, sentenció.

“Recátese, asuma la responsabilidad que le dio el pueblo de México con sensatez, deje de decir mentiras, nadie en Movimiento Ciudadano se opone a la democracia participativa, a la consulta popular; a lo que se opone es al hecho de que en lugar de revocación de mandato, el presidente demagógicamente utilice esta reforma como bandera y escudo para continuar diciendo mentiras”, declaró.

Delgado exigió “de manera respetuosa” al mandatario federal serenarse y respetar los poderes de la Unión (Foto: Presidencia de México)

Puntualizó que el partido no está alentando y promoviendo una reforma constitucional pensando en una persona, y mucho menos la legislación de carácter general que, de manera precipitada, Morena y los partidos afines han querido aprobar en dictámenes elaborados “sobre las rodillas”.

El senador lamentó las descalificaciones que realizó López Obrador en su conferencia de prensa matutina en contra de su partido, del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quienes llamó “arteras” por oponerse a la ley de revocación.

“No nos oponemos a esta ley, pero sí a la pregunta que propone Morena donde no se establece el término de “pérdida de confianza” sino que se busca una ratificación del mandato presidencial”, indicó.

El ejercicio va en contra del discurso de austeridad que pregona en su llamada Cuarta Transformación, pues tendrá un alto costo para el erario público (Foto:Archivo)

Señaló que el ejercicio va en contra del discurso de austeridad que pregona en su llamada Cuarta Transformación, pues tendrá un alto costo para el erario público y será un ejercicio a modo de lo que ordena el primer mandatario a sus legisladores de Morena.

Asimismo, hizo un llamado al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para que deje a un lado “el protagonismo político” con el presidente López Obrador, así como no precipitarse en emitir los lineamientos para el proceso de la revocación de mandato.

“No permitiremos que el INE se extralimite y siga invadiendo funciones legislativas. Le decimos a Lorenzo Córdova que deje de pelear el protagonismo político con el presidente de la República (...) que el INE no se meta en este conflicto entre poderes (...) No debe precipitarse en emitir los lineamientos porque al INE no le toca legislar, le corresponde ser árbitro imparcial discreto”.

Hizo un llamado al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para que deje a un lado “el protagonismo político” con el presidente (Foto:Archivo)

El funcionario advirtió que si el Instituto no actúa de forma que no sea la de ser un árbitro imparcial, “se deberá poner orden en la casa”, por lo que su partido presentará una reforma electoral que garantice la independencia del poder judicial.

Poco después de la conferencia, Dante Delgado explicó en su cuenta de Twitter porque no va “a ser comparsas de la ley de revocación que el presidente pretende hacer”.

En su red social, el senador señaló que en su plataforma electoral está incluida la revocación de mandato y recordó que fue su partido quien la promovió y la llevó a la Constitución de Jalisco desde 2016.

Dante Delgado señaló que en su plataforma electoral está incluida la revocación de mandato y recordó que fue su partido quien la promovió (Foto: Cuartoscuro)

“Deseo precisar esto para que no quede ninguna duda de que @MovCiudadanoMX ha sido la fuerza electoral que ha alentado la participación ciudadana institucionalizando el procedimiento de participación real y no simulado como la pretende el presidente de la república @lopezobrador_ “, escribió.

Reiteró que nadie en MC se opone a la democracia participativa ni a la consulta popular, sin embargo, a lo que se oponen es al hecho de que la revocación de mandato se utilice de forma demagógica y tramposa por parte del Ejecutivo federal.

Y añadió; “La #RevocaciónDeMandato debe realizarse en caso de que casi 3 millones de mexicanos lo solicitaran para retirar al titular del Poder Ejecutivo especificando las razones por las cuales se invoca la pérdida de confianza”.

