“El viejito dice que no existe”: Chumel Torres arremetió contra AMLO por la carta responsiva de la SEP

(Fotos: Instagram @chumeltorres / Cuartoscuro)

Desde su cuenta de Twitter, Chumel Torres aseguró que en su equipo cuentan con videos en los que se ve al presidente López Obrador mientras le describen la carta de corresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que él mismo negó el día de hoy durante su conferencia de prensa matutina.

Hace una semana, la titular de la SEP, Delfina Gómez, declaró durante la conferencia del presidente que los alumnos que regresen a clases presenciales el próximo 30 de agosto deberán de llegar con una Carta Compromiso de Corresponsabilidad firmada por sus padres. Hoy aclaró que no será necesario llevar ningún documento para las clases presenciales.

En el documento, madres y padres de familia se comprometen a revisar diariamente el estado de salud de sus hijos e hijas, para comprobar que no presenten ningún síntoma de la COVID-19. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo negó haber participado en la elaboración de la carta: “Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no [...] Si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir”, fueron las palabras del mandatario.

La titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP) (Foto: Delfina Gómez. EFE/José Pazos/Archivo)

En contradicción con las declaraciones del presidente, según las cuáles, él no tuvo nada que ver con la elaboración de la Carta Compromiso de Corresponsabilidad, Chumel Torres asegura en sus redes sociales: “Hay videos en donde sale él presente mientras describen la carta. La carta llegó a las familias. Dos miembros de mi equipo las tienen. Y no sé si lo mencioné pero… HAY VIDEOS DONDE SALE ÉL MIENTRAS DESCRIBEN LA CARTA.”

“Todos la vimos. Muchos la recibieron. Consta en todos lados. Pero el viejito [Andrés Manuel López Obrador] dice que no existe. Existe y no. El interesante caso de la carta responsiva de Schrödinger”, arremetió nuevamente poco después.

Tras las declaraciones de López Obrador, el día de hoy, la secretaria Delfina Gómez participó de la conferencia de prensa matutina para aclarar: “La carta no existe, se elimina. Lo que queremos es, precisamente, regresar a clases y eliminar prácticas burocráticas que lejos de ayudar, entorpecen”.

No sólo eso, la titular de la SEP explicó que en un inicio se distribuyó a través de medios de información una carta que, según aseguraban, era la que tenían que llevar firmada, por parte de sus padres y madres, las infancias que regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto.

El regreso a clases presenciales en México será el próximo 30 de agosto (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

Como respuesta, Delfina Gómez dice que el gobierno publicó la carta original para demostrar que la que se difundió en medios de comunicación presentaba algunas alteraciones. Pero que ni siquiera la carta presentada por el gobierno deberá de ser presentada por las niñas y niños en sus diferentes centros educativos.

“El documento que salió fue precisamente con la finalidad de aclarar que en comparación con el que había dado el medio de comunicación, el que no era oficial, sino un documento de trabajo y análisis, era muy diferente al que tenía el medio”.

“Sobre la carta, esto ya debe de entenderse, es producto de la politiquería. Para ser muy claros, todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros. Todos. [...] Son redes, se copian. [...] se amplifica, se retuitean”, declaró el día de hoy el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

SEGUIR LEYENDO: