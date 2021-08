El día que Fox, Fernández de Cevallos y AMLO bromearon en Palacio Nacional

FOTOS: ENRIQUE ORDÓÑEZ/ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM/PRESIDENCIA DE MÉXICO

La actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha estado permeada por confrontaciones públicas con otros políticos, en especial con Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, dos ex funcionarios mexicanos que constantemente critican las acciones del actual presidente de México.

Sin embargo, en algún momento los tres se encontraban en funciones y, según contó Fernández de Cevallos, en el programa Con los de la casa, conducido por Héctor de Mauleón, un día hasta bromearon juntos dentro de Palacio Nacional.

Durante la transmisión, el panista recordó que hubo una ocasión en la que estuvo en compañía de AMLO y Vicente Fox, cuando este último aun era presidente de México, el tabasqueño, jefe de Gobierno y Cevallos, jefe del Senado de la República.

“Desde que lo vi, me di cuenta que su comportamiento era el de un sinvergüenza, a mi jamás me engaño”, dijo antes de contar la historia. “Por eso no me sorprende toda su trayectoria”.

Durante un desfile, los tres políticos estaban reunidos en Palacio Nacional. “Oye Andrés”, comenzó el panista. “Pensar que aquí está el Presidente de México (Fox) y el próximo Presidente”.

“Gracias, Diego”, contestó el tabasqueño.

“No, no te adelantes, después te digo si tú o yo”, finalizó.

La inédita anécdota de Cevallos revela la rivalidad persistente que existe entre Obrador y el ex candidato presidencial, quien, muy a menudo, critica las decisiones de la actual administración.

Información en desarrollo...