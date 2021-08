Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”, no será testigo protegido de EEUU: ICE

Eduardo Arellano Félix salió libre a los 10 de 15 años de prisión (Ilustración: Infobae México)

Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”, un capo que estaba condenado por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico fue liberado el pasado 18 de agosto y el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que no será testigo protegido y quedará bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Univisión Noticias. el capo permanecerá bajo custodia hasta que sea deportado a México, pues, contrario de lo señalado por el canciller Marcelo Ebrard, el narcotraficante volverá al país aunque aún no se revela la fecha en que lo hará.

“ERO (Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportaciones) de Filadelfia arrestó a Eduardo Arellano-Félix, un ciudadano mexicano de 63 años, tras su liberación de la Institución Correccional Federal Allenwood (FCIA) en White Deer, PA [Penssylvania], indicó ICE a la cadena.

Además, la dependencia gubernamental recalcó que los hermanos Arellano Félix son conocidos por liderar una de las organizaciones criminales más grandes de México, por lo que tras su captura, el Tribunal Federal de Distrito del Sur de California condenó a “El Doctor” a 15 años de prisión por los delitos que se le imputa.

(Foto: EFE/SSP)

“Podemos confirmarlo: Eduardo Arellano-Félix ya no está bajo la custodia del Buró de Prisiones”, indicó el vocero de la institución Donald Murphy.

El capo mexicano se encontraba recluido en el Complejo Correccional Federal Allenwood de Pennsylvania bajo el número de registro 04117-748. La prisión de baja seguridad aún registra al ex cabecilla con fecha de liberación desconocida, pero habrá de actualizarse al final del día, según EFE.

Sin embargo, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que el capo no sería deportado a México. “Se le cambió el estatus. Estados Unidos no tiene obligación de decirnos por qué, pero lo que asumimos o presumimos es que cambió la condición de testigo, es lo más probable, pero lo vamos a comprobar el día de hoy. Es decir, no va a ser deportado hacia México el miércoles”, señaló en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El último de los hermanos varones que lideraban el Cártel de Tijuana pasó 13 años tras las rejas, luego de su arresto en Tijuana el 26 de octubre de 2008 mediante un fuerte enfrentamiento en que participaron agentes del Ejército y la Policía Federal.}

(Gráfico: Infobae México)

Informes oficiales indicaron que, tras la caída de su hermano, Francisco Javier Arellano Félix, “el Tigrillo”, en 2006, el Doctor se convirtió en líder del Cártel de Tijuana junto con su sobrino, Luis Fernando Sánchez Arellano, el Ingeniero, hijo de Enedina Arellano Félix.

“El Doctor” fue declarado culpable de lavado de cientos de millones de dólares para el Cártel de los Arellano Félix derivado de las ganancias por el tráfico de drogas; además de un cargo por conspirar e invertir el dinero en beneficio de la organización criminal que lleva su apellido.

Esos 15 años que le fueron impuestos quedaron muy lejos de los 140 a que podía aspirar si se incluían delitos por crimen organizado, así como tráfico de marihuana y cocaína a EEUU.

