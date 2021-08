Dos menores fallecieron y un adulto resultó lesionado durante las lluvias registradas el martes en el cañón de San Isidro, Nuevo León

Protección Civil detalló que debido a las precipitaciones pluviales registradas en la zona el caudal de un riachuelo que baja de la parte serrana aumentó entre tres y cinco metros cúbicos por segundo (Foto: @HaimeRdzNL)

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, confirmó que dos menores fallecieron y un hombre resultó herido luego de que las motocicletas en las que viajaban fueran arrastradas por un río, en la sierra de Santiago, Nuevo León, durante las intensas lluvias que se registraron el martes.

“Me informa Protección Civil de Nuevo León que recibe reporte de dos motocicletas que son arrastradas por la corriente con personas a bordo, en la Laguna de Sánchez, a la altura de San Isidro, Santiago NL. Lamentablemente hay dos personas sin vida y un lesionado”, informó el “Bronco”.

“El escurrimiento proviene del cauce que sale de la comunidad el Cilantrillo, el cual desemboca en El Cañoncito y posterior al Cañón de San Isidro. Mi solidaridad a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida. Descansen en paz”, agregó.

Los menores fallecidos no fueron identificados pero se estimó que uno de ellos tenía once años y el otro 16. En cuanto al adulto lesionado, no se dio a conocer su edad ni su estado de salud.

Una familia que quedó atrapada en la corriente tuvo que ser rescatada con una cuerda (Foto: Especial)

El primer incidente ocurrió aproximadamente a las 19 horas del martes en la zona conocida como El Cañoncito, en la carretera que conduce al poblado de Laguna de Sánchez, a la altura de San Isidro, donde aumentó el caudal de un arroyo que corre a un costado de la vía y arrastró la motocicleta donde viajaban el adulto y el menor de 11 años.

Posteriormente, en el área denominada La Rana, el adolescente de 16 años, que también iba a bordo de una motocicleta, le ocurrió algo similar.

Protección Civil detalló que debido a las precipitaciones pluviales registradas en la zona, el caudal de un riachuelo que baja de la parte serrana, aumentó entre tres y cinco metros cúbicos por segundo y arrastró un vehículo con personas en su interior, cuando pasaba por un camino asfaltado que conduce a Laguna de Sánchez.

Los hechos fueron reportados por ciudadanos través de videos compartidos en las redes sociales, en los que se aprecia como el cauce del río se extendió a gran velocidad y ante la mirada de ciudadanos que no pudieron cruzarlo. Ellos alertaron a Protección Civil de Nuevo León sobre la creciente del rio y un vehículo arrastrado con personas en su interior.

La corriente del río aumentó por una tormenta que se registró en el lugar, informó una fuente de Protección Civil del Estado

“El incremento de la corriente en el río se debió a una tormenta que elevó el nivel del río a unos 3-5 m3/s aproximadamente. Al arribo de PC Santiago se reportan dos menores sin signos vitales, uno de 11 y otro de 16”, señaló el comunicado de Protección Civil.

Asimismo, una familia en el municipio de Galeana tuvo que ser rescatada con cuerdas tras quedar atrapada por la corriente de un río de la localidad, que aumentó con la llegada de las lluvias.

De acuerdo con la página de Facebook Galeana Informa, que compartió la grabación, las personas quedaron atrapadas al crecer la corriente del arroyo y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal que realizaban recorridos de prevención y vigilancia cerca del Ejido Potrero Prieto.

Los uniformados auxiliaron a las nueve personas, entre ellas cuatro adultos y cinco menores de edad.

