Aumentaron condena a propietaria del Colegio Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO, 25SEPTIEMBRE2018.- Continúan los trabajos de demolición del colegio Enrique Rebsamen, en la delegación Tlalpan, el cual colapsó el pasado 19 de septiembre de 2017 causando la muerte de 19 infantes. El día de ayer, Mónica García Villegas, ex directora del colegio, ofreció entrevista a medios donde señaló que la enjuiciaron sin oportunidad de defenderse. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, tras interponer recurso de apelación contra la sentencia de 31 años de cárcel, dictada a Mónica “N”, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio culposo, diversos 26, logró que Magistrados de la Tercera Sala Penal aumentaran la condena a 36 años, cuatro meses y dos días de prisión, así como al pago de casi 143 mil pesos por concepto de multa.

Lo anterior fue resuelto por la autoridad judicial, a partir de las apelaciones y solicitud de audiencia de alegatos aclaratorios, interpuestas en su momento por el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos, así como por la defensa particular y asesoría privada de la sentenciada.

El representante social de la FGJCDMX aportó datos probatorios que permitieron incrementar el grado de culpabilidad de la sentenciada, haciéndose uso del concurso ideal homogéneo (cuando con una sola conducta se cometen varios delitos) y concurso real (cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos) con el delito de responsabilidad de la propietaria del colegio ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Tlalpan.

Como se recordará, el ministerio público de la FGJCDMX logró acreditar que dicho centro educativo fue construido con irregularidades en su edificación y documentación; dichas negligencias coadyuvaron en que colapsara durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que causó la muerte de 19 menores de edad y siete personas adultas.

Rescatistas y voluntarios trabajan en las tareas de rescate en el Colegio Enrique Rebsamen, el martes 19 de septiembre de 2017, en Ciudad de México (México). EFE/STR

Pese a que se declaró “inocente” por el colapso del colegio Enrique Rébsamen, la maestra Mónica García Villegas, mejor conocida como “Miss Moni”, se le comprobó negligencia al construir un piso extra, que consideraron provocó el colapso del lugary por lo que había recibido una primera sentencia a 31 años de prisión, que ahora añadieron cinco años más.

De acuerdo con el Tribunal de Enjuiciamiento, la ex directora y dueña del colegio fue declarada culpable por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obras por la muerte de 19 niños y siete adultos después del derrumbe del inmueble, ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

La primaria Enrique C. Rébsamen donde estudiaba la niña Fátima, de 7 años (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Según los reportes, el juez determinó su culpabilidad señalando que ella conocía el riesgo de la construcción irregular de un piso más en el colegio, misma que no respetaba el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas para el entonces Distrito Federal. Dichas irregularidades, según la sentencia, repercutieron en las muertes.

Al respecto, Fernando Castillo Vega, representante legal de familiares de las personas fallecidas, indicó además que se fijó un montó de reparación del daño de 402,000 pesos por cada una de las víctimas.

MEX145 CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/09/2017.- Rescatistas y voluntarios trabajan en las tareas de rescate en el Colegio Enrique Rebsamen hoy, martes 19 de septiembre de 2017, en Ciudad de México (México). Por lo menos 20 niños y dos adultos murieron, y otras 38 personas están desaparecidas, en una escuela que se derrumbó en el sur de Ciudad de México a causa del sismo que hoy sacudió amplias porciones del país, informó el presidente Enrique Peña Nieto. EFE/STR

“Nosotros los abogados y las víctimas que representamos estamos satisfechos”, dijo a medios, aunque también apuntó que analizarán la sentencia escrita, para poder identificar si habrá que impugnar o no la resolución.

Por su parte, Rosendo Gómez Hernández, abogado de la imputada, afirmó que en su última declaración ante los familiares de las víctimas, Mónica García dijo que ella es completamente inocente de los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obra que se le imputan y que no tenía por qué pedir un perdón.

Familiares colocaron coronas de flores con los nombres de las víctimas del colegio Rébsamen (Foto: Cuartoscuro)

“La maestra les externó directamente a ellos y decirles que trató de ser amable, yo traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar y ella dijo: ‘yo no tengo por qué pedirles perdón a ustedes de eso, perdón no, porque soy inocente’”, dijo el abogado.

Sin embargo, en febrero pasado la propia García Villegas aceptó su responsabilidad, por lo que su defensa solicitó el juicio abreviado para acceder a los beneficios de una reducción de pena.

