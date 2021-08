“Su engendro”: Lilly Téllez criticó a AMLO por cambiar el Seguro Popular por el INSABI

La senadora Lilly Téllez acusa López Obrador y el INSABI de dejar a 15 millones de personas sin servicios de salud (Foto: Cuartoscuro)

A través de su cuenta de Twitter, Lilly Téllez, senadora de la República del Partido Acción Nacional (PAN) por el estado de Sonora, citó una columna de opinión de Carlos M. Urzúa para criticar nuevamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que él creó en el 2020.

En su columna, Urzúa escribe que “la creación de este organismo [el INSABI] empeoró todo”. El columnista de El Universal admite las carencias del extinto Seguro Popular, sin embargo, considera que las personas “Antes las personas se inscribían en el Seguro Popular y mal que bien recibían una policía de afiliación, con la cual gozaban de ciertos derechos”.

En su tweet, Lilly Téllez acusa “El presidente no tiene temple ante el poder y sus privilegios; ha perdido el sentido de humanidad y de sensibilidad ante el sufrimiento de los ciudadanos. Su engendro, el INSABI, ha dejado a 15 millones de personas sin servicios de salud y él como si nada.”. La cifra citada por la Senadora surge de las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) citadas por Carlos M. Urzúa para sustentar sus opiniones.

Carlos M. Urzúa critica al presidente López Obrador y su decisión de desmantelar el Seguro Popular para crear el INSABI (Foto: Cuartoscuro).

El columnista recuerda como “En el 2000 más de 55 millones de mexicanos no contaban con afiliación a alguna institución de seguridad social. En el 2018, quince años después de la implantación del Seguro Popular, la cifra se redujo a 22 millones de personas [...]”. En realidad, según el CONEVAL, para el 2018 eran 20.2 millones de personas las que tenían alguna carencia por acceso a los servicios de salud. Lo que es cierto es que esa cifra se redujo con respecto al año 2000; en ese entonces, el 58.6% de la población no tenía acceso a los servicios de salud, para el 2010 la cifra se redujo al 33.2% y en el 2018 llegó hasta el 16.2%.

El columnista también acierta en señalar que en los primeros años de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aumentó el número de personas sin acceso a los servicios de salud. En el 2018 el 16.2% de la población no tenía acceso a los servicios de salud, y para el 2020 el porcentaje aumentó hasta el 28.2%.

En otras palabras, de las 20.1 personas que sufrían de esta carencia en el 2018, pasaron a ser 35.7 en el 2020 según el CONEVAL. De ahí los 15 millones de personas que, según la senadora Lilly Téllez, se quedaron sin servicios de salud gracias al INSABI. La diferencia real entre el número de personas sin servicios de salud en realidad es de 15.6 millones.

Según el CONEVAL, durante el 2020 -primer año del INSABI- aumentó el número de personas sin acceso a servicios de salud (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, a diferencia de lo que asegura la Senadora, no tiene relación directa con la creación del INSABI. Así como relata el mismo Carlos M. Urzúa, el INSABI no fue creado sino hasta el 2020 y la tendencia en el aumento de personas sin servicios de salud comenzó en el 2018. De tal forma que el CONEVAL no ha ofrecido datos que permitan echar luz de manera directa sobre si el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar ha logrado captar a las personas que se quedaron sin acceso a servicios de salud, o si ha contribuido a profundizar las carencias.

Por otro lado, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el INSABI concentran el 86.5% de las afiliaciones a nivel nacional; en el IMSS está el 51% y en el INSABI el 35.5%.

El Inegi no ha aportado datos acerca del porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios de salud, sin embargo, sí registra que en comparación con el 2010, aumentó el porcentaje de personas afiliadas a alguna institución de salud. En el 2020 el INEGI reporta un 73.5% de derechohabientes, mientras que en el 2010 el porcentaje era del 64.6%.

