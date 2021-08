FGR detuvo a suboficial de la Policía Federal por torturar a familiares de Israel Vallarta

Israel Vallarta (Foto: Twitter@LaCorneta_dgo)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), logró que se decretara auto de formal prisión en contra de Marisela García Toledo, ex suboficial de Policía Federal implicada en la tortura familiares de Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura, de la FEMDH, presentó los medios de prueba para que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, determinara auto de formal prisión en contra de Marisela García por el delito de tortura.

García Toledo fue detenida el pasado 11 de agosto en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en cumplimiento a la orden de aprehensión que había en su contra.

El pasado 12 de julio un juez dictó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, y brazo derecho del ahora preso Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón, por el delito de tortura.

Marisela García Toledo (Foto: FGR)

Se le atribuyeron vejaciones y torturas en contra de Israel Vallarta, así como contra Sergio Cortés Vallarta, Eduardo y Ricardo Estrada Granados, a quienes supuestamente torturó cuando fueron detenidos el 27 de abril de 2012.

Sin embargo, Cárdenas Palomino podría quedar en libertad en un periodo aproximado a ocho meses, esto porque su abogado es lo que estimó que se tardaría en ingresar una apelación.

Laura Sánchez Ley, periodista y escritora mexicana, aseguró que contacto a José Nassar, representante legal del ex funcionario calderonista, quien le dijo que tardará el periodo mencionado para resolver dicho recurso en virtud de que busca la liberación de su cliente.

“Me dice José Nassar, abogado de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la Policía Federal, que tardarán aproximadamente 8 meses en resolver el recurso de apelación que busca su liberación por el caso de tortura a Israel Vallarta. Mínimo ocho meses en el Altiplano...”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

José Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo señaló la coincidencia de que Cárdenas Palomino, detenido el lunes 5 de julio por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), esté preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 El Altiplano, pues es en ese mismo centro penitenciario donde se encuentra privado de su libertad Israel Vallarta, presunta víctima del ex mando policiaco.

“Israel Vallarta también está preso en el Altiplano desde hace 16 años acusado por Cárdenas y García Luna de liderar una banda de secuestradores. La historia después reveló el montaje, los medios de comunicación aliados, las violaciones a derechos humanos, la simulación”, refirió.

De acuerdo con lo relatado por Mary Sainz, pareja sentimental de Israel Vallarta, ambos se encontraron cara a cara al interior del Altiplano.

“Así es, el día de ayer, en la visita que tuve ahí en el Altiplano, yo llegué y pues se supone que cada vez que las visitas llegamos, ellos ya deben estar en el locutorio esperándonos o en la sala familiar. Pero como no llegaba, y ya tenía más de 20 minutos de retraso, le pregunté a una de las oficiales qué estaba pasando, porque era algo inusual”, narró Sainz.

“Después de 20 minutos por fin llegó (Vallarta) y lo primero que me dijo fue: ‘a quién crees que me topé”.

“Me dijo que hizo un respiro profundo y que no sabía como iba reaccionar cuando supo que también estaba ahí Cárdenas Palomino [...] me dijo que cuando lo vio lo estaban deteniendo seis custodios, porque habían salido a la una de la tarde a una audiencia; pero ya venían de regreso, y pues por ahí tenían que pasar. A los demás no los podían sacar hasta que metieran en su celda a Palomino. Cuando lo vio los demás (reclusos) empezaron a gritarle de cosas a Cárdenas y entonces alguien gritó ¡Vallarta! y pues hubo un momento en el que los dos cruzaron miradas”, dijo Sainz a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez.

