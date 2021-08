Estiman 6,000 británicos en México afectados por cancelación de vuelos

Usuarios en redes sociales reportaron grandes aglomeraciones en el aeropuerto de Cancún (Foto: Twitter@cloretto2)

Alrededor de 6,000 turistas británicos quedarían varados como consecuencia de los tres vuelos semanales que ha suspendido la aerolínea British Airways, aseguró Virginia Messina, vicepresidenta Senior y CEO en funciones de The World Travel & Tourism Council (WTTC).

“Lamentamos mucho esta situación, desgraciadamente no está claro cuándo esto volverá a cambiar, Reino Unido observa el incremento de casos de Covid, y que la vacunación no está tan nivelada. El impacto será para todos los viajeros internacionales y mexicanos que quieran ir a Reino Unido. Esperemos que esto no siente ningún precedente para que otro país tome medidas en contra de México, pero tendrá un impacto”, dijo Virginia Messina, vicepresidenta del WTTC.

En una videoconferencia detalló que aproximadamente 6 mil británicos se encuentran en México en este momento y con las nuevas medidas, tratan de regresar de forma inmediata Reino Unido, puesto que las cuarentenas obligatorias entran en vigor el domingo en la madrugada.

“Se estima que por lo menos hay 6 mil británicos en México en este momento, todos están intentando regresar de emergencia, la medida entra el domingo en la noche y las aerolíneas están intentando incrementar su capacidad, pero esto podría tomar meses y sin duda tendrá un impacto económico para el país y la industria turística, que en este momento tenía beneficios”, señaló.

Vista de un avión de British Airways. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Messina precisó que los gastos de realizar la cuarentena en el Reino Unido corren por parte de los viajeros, y tiene un costo promedio superior a los 50 mil pesos.

“Prácticamente los viajes están cerrados. México tenía beneficios, se había mantenido abierto, Reino Unido era el tercer país del que más visitantes llegaban”, precisó.

Se estima que 300 de ellos estarían sólo en Cancún. Este fin de semana, en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), los afectados trataron de conseguir vuelos hacia países europeos con el objetivo de conectar con su destino final a Reino Unido.

CIUDAD DE MÉXICO, 02DICIEMBRE2020.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reporta afluencia. Cumpliendo las medidas sanitarias, la secretaría de turismo informó que para finales de año se puede recuperar hasta un 90% de los ingresos de aerolíneas sobre todo en destinos a playas como Cancún, Puerto Vallarta y La Paz. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La aerolínea informó que entraría en vigor a partir del 15 de agosto, sin embargo, desde el sábado British Airways ya no tiene una ruta para Cancún y los clientes que tenían boleto de regreso tendrán que esperar para volver a Reino Unido.

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Daría Flota, consideró que será una afectación para el destino mexicano, dado que se esperaba una recuperación importante con la llegada de alrededor de 1,500 británicos semanalmente al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Por lo que respecta a la aerolínea British Airways que suspendió sus tres vuelos semanales a Cancún, sólo “enviará un vuelo cada 10 días aproximadamente para llevarse a sus pasajeros con boleto de regreso”, explicó Flota Ocampo.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 30NOVIEMBRE2020.- Previo a la temporada decembrina el Aeropuerto Internacional de Cancún registró un nuevo récord de operaciones aéreas desde que comenzó el proceso de reactivación económica, tras varios meses en pausa por la pandemia del Covid-19. Mientras la línea interjet canceló todas sus operaciones que tenía programadas. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO

La Secretaría de Turismo (SECTUR), dio a conocer que la aerolínea British Airways, canceló nueve mil 640 asientos a Cancún desde el Reino Unido, del 15 de agosto al 30 de septiembre.

La suspensión de vuelos desde el Reino Unido a Cancún que anunció ayer British Airways a partir desde el 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre, podrían representar para nuestro país dejar de percibir una derrama de 15.1 millones de dólares, informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués.

Precisó que las rutas que pararán sus operaciones en ese periodo son las que parten de los aeropuertos de Gatwick y Heathrow hacia este destino de Quintana Roo.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) explicó que durante 2020 la ruta Gatwick-Cancún, operada por esta línea aérea, mostró un flujo de 73 vuelos con un volumen de 19 mil 300 pasajeros, que representaron el 9.7 por ciento del total de llegadas al destino.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 18JULIO2021. Cientos de vacacionistas disfrutan de playa gaviota y playa delfines en esta temporada de verano, esto a pesar de que en algunas zonas el sargazo no da tregua y el semáforo epidemiológico continúa en naranja. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO

Entre enero y junio del presente año, esta ruta acumuló un total de 38 vuelos de British, con 7 mil 629 pasajeros, equivalentes al 6.2 por ciento del total de turistas internacionales a Cancún.

Indicó que con datos de la llegada de pasajeros a Cancún transportados por las principales aerolíneas de Europa, British Airways se ubicó en la tercera posición durante 2020, en tanto que en el primer semestre de 2021 ocupó el octavo sitio.

El año pasado, Air France fue el líder de las líneas aéreas europeas con 39 mil 673 pasajeros, seguida de Tui Airways, con 29 mil 330; British Airways, con 19 mil 300; Lufthansa, con 17 mil 361; y Air Europa, con 13 mil 329 viajeros transportados.

De enero a junio de 2021, la lista se compone de la siguiente manera: Lufthansa, 26 mil 793 pasajeros a Cancún; Air France, 21 mil 545; Turkish Airlines, 12 mil 141; Polki Line, 11 mil 447; Edelweiss, 11 mil 348; Evelop Airlines, 11 mil 265; Tap Air Portugal, 8 mil 731; y British Airways, con 7 mil 629 transportados.

SEGUIR LEYENDO: