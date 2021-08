“Tomen el ejemplo de sus abuelitos”: “El Bronco” reprendió a jóvenes de NL por no aplicarse la vacuna designada

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" (Foto: Cuartoscuro)

El programa nacional de vacunación sigue su curso y en Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pidió a los jóvenes tomar el ejemplo que han dado sus padres y abuelos sobre acudir a inocularse oportunamente contra el virus, con la marca de biológico que les toque.

A través de publicaciones en redes sociales, el mandatario estatal indicó que se ha enterado que algunas personas pertenecientes al grupo más joven dejan pasar la oportunidad de vacunarse porque no están conformes con la marca del biológico que se les está aplicando.

“Me he enterado que hay muchos jóvenes que no acudieron a vacunarse porque en su municipio no estaban aplicando la dosis de la marca que ellos querían”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, asegurando que ahora, por su indecisión, se quedaron sin vacunarse y próximamente tendrán que acudir con el grupo de rezagados.

“Tomen el ejemplo de sus abuelitos y de sus padres, quienes –sin importar que vacuna fuera- asistieron en tiempo y forma a vacunarse. La tercera ola de contagios es una realidad y es nuestra responsabilidad vacunarnos para disminuir los contagios”, agregó.

El mandatario adjuntó un meme respecto a la situación:

(Imagen: Jaime Rodríguez Calderón)

