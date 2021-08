“No lo descarto, pero no es algo que estoy buscando”: Alfaro se ve como presidenciable en 2024

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no se descarta como presidenciable en 2024. EFE/Francisco Guasco/Archivo

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano (MC), dijo que no se descarta como presidenciable para el 2024, sin embargo, cree que no es momento de pensar en candidaturas sino de trabajar.

Así respondió luego de que le preguntaran por la declaración que hizo el exmandatario Emilio González, en el sentido de que el emecista es uno de los candidatos que buscarán llegar a la Presidencia en 2024, cuando termine el sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que desde donde le toque estar, hará lo que le corresponda, y por lo pronto seguirá gobernando el estado y no estar como precandidato de nada.

“No lo descarto, pero insisto, no es algo que esté buscando. Creo que tiene que ver más con la idea de aportar a la lucha que están dando muchos para que el país cambie de rumbo y desde donde me toque estar, haré lo que me corresponda. Por lo pronto, creo que lo que me toca es ser gobernador del estado y no precandidato a nada”, refirió.

Dijo considerar que los gobernadores que ya se visualizan como aspirantes a la presidencia, “se han equivocado, los tiempos son distintos y lo que yo siempre he creído es que hay que predicar con el ejemplo (...) y si en algún momento hay una condición para construir un proyecto nacional, lo primero que tenemos que hacer es entregar buenas cuentas acá”.

Alfaro mencionó que Emilio González es un amigo al que aprecia, y dijo que valora y agradece que el panista lo considere para ser candidato, pero, dijo, “andamos en otras agendas”.

Durante una entrevista radiofónica, Emilio González, hizo un llamado para conformar un bloque opositor con el fin de ganar a Morena la presidencia en 2024, y consideró que quien podría encabezar ese proyecto sería Enrique Alfaro.

El pasado 5 de julio, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador habló sobre los posibles candidatos presidenciales que podrían relevarlo en 2024. En aquella ocasión, el mandatario dijo que son “muchísimos” los funcionarios que pueden sustituirlo en la silla presidencial, y enlistó a los principales personajes del “flanco progresista liberal” que podrían llegar a la titularidad del Ejecutivo.

“Del flanco progresista liberal hay muchísimos como Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional”, dijo en la ‘mañanera’.

El presidente López Obrador habló sobre su posible "relevo generacional". Foto: Fernando Carranza Garcia/ Cuartoscuro

Además, remarcó que el pueblo decidirá quién llega a la Presidencia.

“Primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir”, sostuvo. Asimismo, recordó que en marzo de 2022 se llevará a cabo la consulta para la revocación de mandato.

“Eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo, me preocupa más la ciencia y el creador”, consideró.

Enfatizó que al terminar su mandato, es decir, a finales de septiembre de 2024 se retirará de la política mexicana.

Tras esto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, reafirmó sus aspiraciones por convertirse en el próximo presidente de México y aclaró que sólo sería a través del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Enrique Alfaro es gobernador de Jalisco desde 2018. EFE/Francisco Guasco

“Mas que un destape reconocer una condición que yo tengo que ser honesto y decir lo que busco y lo que planteo. Yo creo que todos debemos hacer todos lo mismo, estamos en otra etapa política”, sentenció el canciller durante una entrevista con Azucena Uresti.

En este sentido, Ebrard destacó estar consciente de que aún faltaban un par de años para iniciar la contienda política, por lo que actualmente su prioridad era continuar en su puesto y desempeñar su trabajo de la mejor manera.

Respecto al controversial destape que hizo, el funcionario recalcó que el contexto político de México ya no es el mismo de hace unos años, así que decidió ser “transparente” hasta en sus intenciones políticas

“Estamos en un país donde antes no se hablaba de esto [...] hoy lo que nos ha dicho el presidente es hablemos claro”, recalcó.

