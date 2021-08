En dónde está Saúl Huerta: unos aseguran que huyó y otros que sigue en CDMX

agentes de la Policía de Investigación no encuentran a Saúl Huerta, sin embargo, su abogado aseguró que sigue en la capital (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

Luego de que la Cámara de Diputados le quitó el fuero y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ) solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual agravado y violación de menores, agentes de la Policía de Investigación no encuentran al exdiputado Benjamín Saúl Huerta Corona, sin embargo, su abogado aseguró que sigue en la capital.

El pasado miércoles 11 de agosto, la Cámara de Diputados definió con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones que Saúl Huerta, diputado federal de Morena, se quedará sin fuero como legislador, con lo que enfrentará sus acusaciones por violación y abuso sexual ante la Fiscalía de la CDMX como cualquier otro ciudadano.

Ante esto, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que se presentaron las acusaciones penales en contra del ex funcionario público por los delitos de abuso sexual agravado, así como violación contra menores de edad, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Ernestina Godoy confirmó que se presentaron las acusaciones penales en contra del ex funcionario (Foto: CDMX)

Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de Twitter que agentes de la Policía de Investigación no encuentran al exdiputado en los domicilios que proporcionó para su localización, uno en el estado de Puebla y otro en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

“SE BUSCA! NO HALLAN al SAÚL HUERTA Agentes de @PDI_FGJCDMX tienen ya la orden de aprehensión en Vs del ex @DiputadosMorena No lo hallan en los domicilios que proporcionó a @FiscaliaCDMX. Está acusado de violación y abuso sex Vs menores”, escribió en su red social.

Asimismo, el comunicador Joaquín López-Dóriga aseguró que las autoridades no ubican a Saúl Huerta: “Jamás imaginamos que eso pasaría... Autoridades no ubican a Saúl Huerta, diputado sin fuero de Morena, en ninguno de los domicilios que proporcionó para su localización”.

El periodista Carlos Jiménez publicó que agentes de la Policía de Investigación no encuentran al exdiputado en los domicilios que proporcionó (Foto: Archivo)

Sin embargo, el escritor y reportero Antonio Nieto informó que el ex diputado se encuentra en la Ciudad de México preparando su defensa junto a sus abogados para presentarse la próxima semana ante la audiencia inicial.

Señaló que Huerta se presentará de manera voluntaria ante las autoridades y no por el cumplimiento de la orden de la Fiscalía.

“Está en #CDMX: Saúl Huerta y su defensa se preparan para la audiencia inicial, la cual sería la próxima semana. Buscarían su presentación voluntaria y no por cumplimiento de orden de aprehensión, informa Castillo & Asociados”, publicó.

En entrevista con el periodista Manuel López San Martín para MVS Noticias, Rafael Inti Castillo, abogado de Huerta, aseguró que el exdiputado se encuentra en CDMX desde ayer, “ya que tuvo una consulta médica por un problema de salud”.

El abogado reiteró que el ex funcionario no se está escondiendo y llegará por su propio pie a la audiencia inicial para dejar todo a manos del juez (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

“Él quiere estar en óptimas condiciones para enfrentar este proceso (...) Todos estamos conscientes que solamente los culpables huyen, solamente los culpables se esconden y él es inocente, por eso va a dar la cara”, afirmó Inti Castillo.

El abogado reiteró que el ex funcionario no se está escondiendo y llegará por su propio pie a la audiencia inicial para dejar todo a manos del juez.

Explicó que han realizado las investigaciones pertinentes para recolectar pruebas de su principal hipótesis de inocencia, sin embargo, consideró que se necesita del proceso para complementar las pruebas y confrontar las acusaciones que se le hacen a Saúl Huerta.

“Hay que recordar que este tipo de asuntos son de comisión oculta, se le da preponderancia al dicho de la víctima (…) sin embargo, no quiere decir que sea verdad”, expusó.

