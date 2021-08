Las dos reglas imprescindibles de Carlos Bremer en los negocios

Carlos Bremer es uno de los empresarios mexicanos más exitosos del momento. Foto: Instagram @carlosbremergtz

Carlos Bremer, empresario regiomontano y participe del programa Shark Tank México, es uno de los hombres de negocios más exitosos del país. Actualmente es director de Grupo Financiero Value, considerado el más rentable de los grupos no bancarios en México, en los últimos años.

Bremer cuenta con 60 años de edad, y su historia en el mundo de los negocios es muy amplia, pues comenzó cuando era apenas un niño. A pesar de todo el éxito que ha logrado, en más de una ocasión ha declarado que no ha sido fácil su trayectoria, pues ha tenido momentos de crisis financieras, que afortunadamente ha sabido sobrellevar.

En una entrevista para el canal de YouTube Aprendiendo de casos reales, Bremer declaró que la razón por la que apoya emprendedores es porque él comenzó como emprendedor comprando y vendiendo artículos que pensaba que podían ser útiles en las empresas, siempre buscando buenos precios. “Lo primero que pensaba que tenía que hacer era negociar un precio barato de compra, pues para poder vender y tener utilidad hay que conseguir precios bajos, precios de costo inicial, entonces aunque no tenía clientes yo pensaba: cuánto me cuesta si compro 100, 500 o cuanto me cuesta si compro toda la producción que tienen”.

En dicha entrevista, el regiomontano cuenta que la iniciativa de emprender nace solamente porque él quería ser útil, “comprar y vender, tenía muchos sueños, quería ir a Disneylandia, quería ir a muchos lugares y no tenía muchas posibilidades en ese momento, todo fueron experiencias que me dejaron mucho aprendizaje y que ahora lo estoy tratando de poner en práctica con los emprendedores y siendo yo útil para ellos, así como esos que me apoyaron a mí en un principio, cuando yo no pensé que nadie me iba a apoyar, así quiero yo ser útil para ellos”.

Carlos Bremer ha participado en el programa Shark Tank México. (Foto: Agencias)

Sobre crisis financieras que ha pasado a lo largo de su carrera, Bremer menciona que ha tenido estas desde que era emprendedor, y de ellas ha aprendido que siempre hay que pensar el peor escenario posible, y no ser tan optimista, y siempre pensar que pasaría si pasa lo peor. “Te puedo decir que todo lo que gané con mi negocio de calculadoras, que fue un dineral, vendí toda la producción tres veces porque a todos les decía lo mismo, y todos me compraban, y los que producían me decían que ya no tenían, entonces todo ese dinero que gané, que era un dineral, lo invertí en un negocio según yo explosivo de videogames, que en Estados Unidos estaba de auge, y yo era el máximo conocedor de videogames, conocía toda la ciudad, conocía en donde poner el negocio en medio de seis colegios, con todas las variables a mi favor, no jaló porque los muchachos no tenían dinero”, menciona.

Dice que tuvo que idear un Plab B, que fue, en vez de perder su dinero, ponerse a vender jícamas y pepinos y a darle entradas gratis a los niños para que pudieran ir y que le consumieran así. “Y luego en lo financiero me han tocado las peores crisis de la historia de México, la de 1979, 1982, 1988, 1992, la del 95, que fue la devaluación, la del 2002 y la del 2008 que es la más feroz y trágica que ha habido, todas las he visto, y siempre que veo que los factores se empiezan a descomponer, tomo acción y me retiro y cuido a mis clientes, nos hemos salvado de todas”, menciona Bremer.

El regiomontano cree que las características que debe tener un buen emprendedor son que sea muy especializado en lo que va a hacer y que esté muy enfocado, que conozca su producto y que tenga valores, que sea confiable como socio.

Bremer nació el primero de junio de 1960, y desde niño supo la importancia del ahorro, pues con tan solo 10 años, abrió su primera cuenta bancaria personal, mientras que a los 12 comenzó su primer negocio, pues vendía calculadoras a empresarios regiomontanos. A los 19 años, en 1979, ingresó a trabajar a la Casa de Bolsa de Grupo Banpaís.

SEGUIR LEYENDO: