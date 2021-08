Secretaría de Salud de Nuevo León multó al Colegio Americano de Monterrey (Foto: Karina Hernández / Infobae México)

En medio de la tercera ola de coronavirus en México, la Secretaría de Salud de Nuevo León clausuró al Colegio Americano de Monterrey por infringir las medidas sanitarias establecidas para mitigar la transmisión del virus SARS-CoV-2.

Durante la conferencia de prensa diaria, el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, recordó que las clases presenciales solo están permitidas en instituciones de educación media superior y superior.

“No cumplió con lo que estaba realmente programado desde un inicio. La educación media superior y superior está autorizada para todo el estado en un modelo híbrido, voluntario, escalonado y gradual, que se podrá realizar en el Colegio Americano, ellos tienen preparatoria.

La educación preescolar, primaria y secundaria no es momento aún para iniciar esas actividades, ¿qué sanción hubo?, una sanción económica y, ¿ por cuánto tiempo va a permanecer cerrado el colegio?, el día de mañana reiniciará las clases de manera presencial en un 30% del aforo e híbrida a nivel medio superior solamente”, indicó el funcionario público.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León (Foto: Secretaría de Salud de Nuevo León)

El titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León aseguró que ambas partes acordaron una multa económica y la suspensión temporal de actividades en el nivel preescolar y básico, sin embargo, la preparatoria de la institución seguirá abierta.

“Fue una reunión muy productiva y todos como buenos ciudadanos acordamos como trabajar todos en conjunto para poder empezar las clases presenciales lo antes posible pero siempre y cuando sea la disposición de las autoridades del estado”

Regreso a clases presenciales en Nuevo León

Alumnos asisten a clase con los protocolos de bioseguridad debido a la Covid-19 hoy, durante el regreso a clases del preescolar Carrusel Mágico, en la ciudad de León, estado de Guanajuato (México). EFE/ Luis Ramírez

Para decidir sobre el regreso a las aulas en el estado, el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” lanzó una encuesta en redes sociales. En ella, preguntó a los padres de familia y tutores si enviarían a sus hijos a la escuela en este momento.

Los resultados fueron los siguientes: 79% de los participantes respondió que no está listo para reabrir las escuelas a clases presenciales y sólo 21% se manifestó a favor de reincorporarse.

“Ayer les pregunté a los padres de familia de NL si, ante el aumento de contagios, consideraban oportuno regresar a nuestros hijos a la escuela y la gran mayoría me dijo que no. Si aún no han participado, háganlo. ¿Creen que sea conveniente el regreso a clases presenciales?”, consultó el funcionario.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo de Nuevo León se lanzó este martes contra los jóvenes por el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas.

El gobernador de Nuevo León pidió a los jóvenes ser responsables ante la pandemia de COVID-19 (Foto: Twitter@JaimeRdzNL)

En una publicación, el mandatario recordó que el número de contagios en este grupo de edad ha incrementado considerablemente. De igual forma, la saturación de camas de hospital para atender a pacientes infectados con SARS-CoV-2 presenta niveles alarmantes. En este contexto, cuestionó si una noche de fiesta vale más que la salud individual y de la familia.

El funcionario también señaló que las personas adultas mayores atendieron a las recomendaciones de higiene y sana distancia con más responsabilidad que los jóvenes, mismos que cuentan con mayor información sobre el impacto de la enfermedad en la salud de las personas.

“Los casos de Covid-19 en los jóvenes cada día va en aumento. Nuestra ocupación de camas hospitalarias está a niveles críticos. Es por eso que me gustaría preguntarle a los jóvenes, de verdad, ¿vale la pena arriesgar su vida y la de su familia a cambio de una noche de fiesta?”

Por último, instó a la población de menor edad a colaborar en la estrategia para mitigar los casos y muertes de coronavirus en México, por lo que recordó que ir de antro no es una actividad esencial.

SEGUIR LEYENDO: