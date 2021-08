PAN en el Senado exhortó a desaforar a Mauricio Toledo y Saúl Huerta

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, exhortó a los otros partidos políticos a aprobar el desafuero de los diputados Saúl Huerta (Morena), acusado de violación de varios menores de edad, y de Mauricio Toledo (PT), investigado por enriquecimiento ilícito.

Los panistas pidieron a sus pares retirar el fuero a ambos diputados para que sean investigados por la justicia y evitar impunidad en ambos casos.

“Demos certeza a las mexicanas y los mexicanos, demostremos que estamos trabajando sin distinción alguna a favor de México”, enfatizaron.

Destacaron que no son responsables de impartir justicia y se debe respetar la presunción de inocencia, “pero al mismo tiempo no podemos minimizar los hechos, los delitos por los que se señalan son graves: violación a un menor de edad por parte de Benjamín Saúl Huerta, y corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de Mauricio Toledo”, insistieron, al tiempo que advirtieron que no permitirán ni serán cómplices de la impunidad.

Recordaron que durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ocurrida el pasado lunes, Acción Nacional votó a favor de un segundo periodo extraordinario para dar trámite al proceso de desafuero de los diputados acusados, toda vez que “estamos convencidos que siempre debe prevalecer la justicia”.

No obstante resaltaron lo sucedido en la discusión en el Congreso, la cual -dijeron- estuvo llena de simulaciones, en un intento de encubrir y dilatar la acción contra los legisladores, “por lo que quedó registrado el verdadero talante de las y los legisladores, y vimos quienes están del lado de la justicia y quienes del lado de la impunidad”.

El mismo día que el Congreso de la Unión aprobó el segundo periodo extraordinario para discutir el desafuero de Huerta y Toledo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), anunció que ya prepara las órdenes de aprehensión contra los diputados.

La fiscal, Ernestina Godoy, señaló que elementos de la dependencia estarán presentes en la Cámara de Diputados el miércoles 11 de agosto, durante el proceso de desafuero de los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

“Con estricto apego a la ley, La fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudirá este miércoles a la sesión de H. Cámara de Diputados”, informó a través de redes sociales.

En su publicación, la fiscal capitalina especificó que esta dependencia es quien está a cargo de las investigaciones contra Huerta Corona y Toledo Gutiérrez.

“(presentará) la información y los razonamientos técnicos y legales que sostienen la solicitud de desafuero hecha por la FGJ-CDMX en contra de Saúl Huerta y Mauricio Toledo actuales integrantes de la Cámara de Diputados”, detalló.

Benjamín Saúl Huerta Corona está acusado de abuso sexual y violación contra cuatro menores de edad. Por estos señalamientos el diputado fue expulsado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, como no perdió su curul, continúa teniendo fuero como diputado federal.

Por su cuenta, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez está acusado de enriquecimiento ilícito, ya que cuando fue delegado en Coyoacán compró varios inmuebles que no corresponden con sus percepciones.

La Fiscalía capitalina acusa al legislador por el Partido del Trabajo (PT) de comprar en 2019 dos departamentos en “distinguidos conjuntos habitacionales” el mismo día y a la misma persona, lo que corresponde a un incremento patrimonial cuestionable.

Además, el valor de uno de los inmuebles adquiridos en la alcaldía Tlalpan existe una discrepancia superior a los 10.5 millones de pesos.

