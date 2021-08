“Lo único que queremos es justicia”: padres de menor presuntamente violado por Saúl Huerta, piden su desafuero

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Saúl Huerta, está acusado de la violación y abuso sexual de varios menores de edad. (Foto: Cámara de Diputados/ EFE/ Archivo)

María Guadalupe Lezama y Raúl Reyes, padres del menor que acusó de violación al diputado morenista Saúl Huerta, pidieron que no haya impunidad y se proceda con el desafuero del legislador para que pueda ser juzgado por la justicia.

Los señores acudieron a las afueras de la Cámara de Diputados acompañados de su abogado, Teófilo Benítez, para solicitar hablar en el recinto en donde este miércoles 11 de agosto se discutirá el tema.

“Que empiecen ahorita con la justicia para que sea juzgado como cualquier persona”, dijo la madre del menor.

“Como pareja, como familia, estamos al pendiente de mi hijo, lo único que queremos es justicia, que ya no se estén burlando de nosotros. Está estable mi hijo, pero es algo que no se puede reparar, se podrá olvidar, pero no se repara”, dijo Raúl Reyes.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

Por su parte, el abogado de la familia señaló que confían en que el testimonio de la señora María Guadalupe ayude a que los diputados decidan desaforar a Saúl Huerta. Sin embargo, admitió que en caso de que se apruebe el dictamen, aún falta judicializar al diputado, y en un dado caso, emitir la orden de aprehensión en su contra.

“Vamos a tratar de accesar, de que los propios diputados escuchen a la madre del menor, que escuchen realmente el daño que ha causado el diputado Huerta, y que esto no quede impune. El fin de nosotros no es verlo a él, sino que los diputados se sensibilicen y vean la realidad porque ellos están pasado”, señaló.

Insistió en que no se trata de un asunto político, sino un tema judicial.

“Esto no es político ni tampoco tenemos contacto con nadie de ellos, esto es totalmente un hecho de manera jurídica y legal, apegada a la verdad. No queremos ningún roce político con nadie”, aseguró.

Será a las 15:00 horas de este miércoles cuando dé inicio la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, en la que se discutirá si se desafuera o no a Saúl Huerta, además de al diputado Mauricio Toledo, quien es acusado de enriquecimiento ilícito.

Este mismo miércoles, la bancada del PAN en el Senado exhortó a los otros partidos políticos a aprobar el desafuero de los diputados Saúl Huerta (Morena), acusado de violación de varios menores de edad, y de Mauricio Toledo (PT), investigado por enriquecimiento ilícito.

Los panistas pidieron a sus pares retirar el fuero a ambos diputados para que sean investigados por la justicia y evitar impunidad en ambos casos.

Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo

“Demos certeza a las mexicanas y los mexicanos, demostremos que estamos trabajando sin distinción alguna a favor de México”, enfatizaron.

Benjamín Saúl Huerta Corona está acusado de abuso sexual y violación contra cuatro menores de edad. Por estos señalamientos el diputado fue expulsado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, como no perdió su curul, continúa teniendo fuero como diputado federal.

De acuerdo con el testimonio de uno de los presuntos agraviados, el legislador tiene un modus operandi en el que detecta las necesidades de sus posibles víctimas y las explota a su favor. Esto porque en la narración que ofreció uno de los menores, aseguró que el diputado le había ofrecido un puesto de trabajo en su equipo y porque le prometió que le ayudaría a costear sus estudios universitarios.

Posteriormente, el día de la agresión, especificó que el legislador federal le dio una bebida y momentos después comenzó a sentirse mal y, aprovechando esa situación, fue trasladado a un hotel en la Zona Rosa donde lo violó.

SEGUIR LEYENDO: