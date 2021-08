La SIP condenó amenazas del CJNG contra medios de comunicación y periodistas

Foto: SIP/EP/ ARCHIVO

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las amenazas de muerte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la periodista Azucena Uresti y a tres medios de comunicación, por lo que instó al gobierno mexicano a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión reforzando los mecanismos de prevención y protección para periodistas a nivel federal y estatal.

“Más allá del anuncio oficial del gobierno de que tomará medidas para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados, es urgente que se dote al sistema de protección de los recursos económicos y profesionales para que pueda operar con eficiencia”, coincidieron el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet.

En un comunicado emitido el 10 de agosto, la SIP expresó su “profunda preocupación” por las amenazas de los narcotraficantes a los medios informativos y a la comunicadora a través de un video difundido en redes sociales, por considerar que realizan una “cobertura periodística injusta” sobre la violencia que azota a Michoacán.

“Esperamos que este caso active en forma prioritaria el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y así se puedan evitar consecuencias trágicas”, añadieron Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina.

Azucena Uresti (Foto: Twitter@azucenau)

La Sociedad Interamericana de Prensa se sumó al desplegado firmado por varios medios de comunicación mexicanos condenando los amagos del Cártel Jalisco.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

Cabe recordar que el pasado lunes 9 de agosto, se difundió un video en redes sociales en el que un sujeto identificado como Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, aparece rodeado de varios sujetos encapuchados y fuertemente armados, amenazó de muerte a Azucena Uresti.

“Donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio”, amenazó el sujeto.

En su grabación, el líder del cártel también lanzó advertencias contra medios de comunicación en represalia por lo que consideró “una cobertura periodística injusta” de la situación de violencia que se vive en distintos puntos de Michoacán.

Durante su conferencia mañanera del martes 10 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación y dio su respaldo a Uresti.

Aseguró que tras enterarse de los hechos, instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, para atenderla y establecer un mecanismo de protección.

Foto; REUTERS / Edgard Garrido/ Archivo

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré, di la instrucción para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas, la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección”, dijo..

“Repruebo completamente estas amenazas, no admitimos que se actué de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie”, aseveró.

El Jefe del Ejecutivo federal dijo que su administración siempre va a proteger a todos los periodistas, a dirigentes sociales y a todos los ciudadanos, al tiempo que enfatizó que el Gobierno Federal ya no protege a grupos de la delincuencia organizada ni de cuello blanco como ocurría en el pasado.

“De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, a Azucena Uresti y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo, y a todos, dirigentes sociales y a todos lo ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos”, destacó.

SEGUIR LEYENDO: