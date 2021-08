El duro reclamo de Gómez Leyva contra la secretaria Delfina Gómez por “desaparecer” ante regreso a clases (FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM)

El regreso a clases en todas las escuelas públicas de México, confirmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyado por Hugo López-Gatell y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha causado diversas reacciones.

Tanto en el ámbito político, como en el periodístico, entre los padres de familia o en las redes sociales, se han intensificado las críticas, pues hay quienes lo consideran un riesgo para sus hijos.

En este contexto, el periodista Ciro Gómez Leyva puso sobre la mesa un tema: la desaparición y poca participación de la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, en el debate del área que le compete.

A través de un espacio en su programa nocturno de Imagen Televisión, el periodista inició con un crudo análisis en el que consideró la decisión de volver a clases como algo “apresurado” y plagado de dudas, más que de certezas.

“En medio de estas discusiones sobre los contagios y de las vacunas para menores de 18 años, el gobierno del presidente insiste en que llueva, truene o relampaguee, el lunes 30 de agosto, dentro de 20 días, se debe regresar a las aulas en todas las escuelas públicas, pero cuál es la situación a 20 días de que supuestamente millones de niños regresen a las aulas: pues las dudas son superiores a las certezas, al menos esta noche”, explicó el conductor.

Ciro Gómez Leyva arremetió contra la secretaria de Educación Pública (Foto: Cuartoscuro)

Y luego de aseverar que esta urgencia “difícil de comprender”, a pesar de contar con meses de anticipación para elaborar un plan con mejores condiciones, confirmó que la titular de la SEP poco ha hecho al respecto.

De acuerdo con Ciro Gómez Leyva, la desaparición de la maestra Delfina Gómez no ha sido únicamente dentro de las decisiones de la SEP, pues tampoco lo ha hecho de manera pública, al no estar presente en las conferencias de prensa mañaneras desde Palacio Nacional y mucho menos en eventos de la secretaría.

“A esas dudas hay que sumar la ausencia de la secretaria de educación Delfina Gómez. La última semana de julio circulo la versión de que la maestra dio positivo a COVID, pero la SEP lo desmintió”, comenzó con el discurso.

“Pero la maestra no aparece, está en boletines y comunicados, pero no se le ha visto en eventos. Hoy circuló un boletín dela SEP donde le atribuyen una declaración, pero al revisar el video, la maestra no está. Ni está, le borraron o no aparece la fecha por qué desapareció, o si se quiere, por qué no aparece como el canciller Ebrard o el general Sandoval o el doctor López Gatell, o la secretaria Rosa Isela cuando tocan los temas que les competen”, continuó el periodista.

La titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez (Foto: EFE/José Pazos)

Dicha cita, supuestamente sucedió durante la Segunda Reunión Nacional de Directores Generales de los Colegios de Bachilleres Estatales, donde también participó el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz.

A pesar no estar dentro de las fotografías publicadas por la SEP, Delfina Gómez supuestamente se pronunció al asegurar que “aunque los aprendizajes no se detuvieron durante la pandemia, el regreso a las escuelas es muy importante y necesario, ya que las y los alumnos han resentido los efectos del confinamiento”; sin embargo, no volvió a mencionarse su nombre.

Por ello, Ciro Gómez Leyva preguntó sobre la verdadera cara que podría estar detrás del regreso a clases, pues parece que la coordinación no está en manos de la secretaria de Educación Pública.

“Por qué no está al lado del presidente para apuntalarlo en este proyecto de regreso a clases, hoy con más trazos de ética que de planeación y estrategia. Quién está coordinando el regreso a clases en las escuelas públicas. Qué está pasando. Qué viene”, finalizó.

