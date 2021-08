La infame amenaza del CJNG contra una periodista y los medios nacionales

Cartel Jalisco Nueva Generación amenazó a los medios de comunicación (Foto: Twitter @Jalisciense1c)

Un video publicado en las redes sociales, muestra a siete hombres encapuchados y con armas largas, presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes lanzaron amenazas en contra de la periodista Azucena Uresti y el diario Milenio.

Sin embargo, la cuenta de Twitter que dio a conocer el video, sentencia que el mensaje también va dirigido para “Milenio, El Universal, Televisa y otras medios vendidos apoyan la falsa información presentando como autodefensas a Carteles Unidos de Michoacán en la guerra contra el CJNG”.

El hombre que lee dichas amenazas sentado y sobre una mesa, lo hace en nombre de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y operador actual del CJNG.

“Yo, representante del Cartel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a noticias Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente. Les están agarrando dinero a las autodefensas, que así se hacen llamar El abuelo, Las Viagras e Hipólito Mora, que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas”, dice a manera de introducción.

También cuestionaron el actuar del gobierno en contra de las llamadas autodefensas, a las que los presuntos miembros del CJNG calificaron como narcotraficantes (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

“No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen y porque me mandan a hacer monstruos que salen alrededor de 100 mil dólares, precio que es incompetente para cualquier autodefensa”, continuó.

“Siendo que son narcotraficantes, bueno, si así se les puede llamar, porque son ‘cobra cuotas’ ya que no les ajusta lo que sacan del narcotráfico para solventar sus gastos, y ustedes Milenio les están recibiendo dinero a esos ‘cobra cuotas’, secuestradores y extorsionadores. Lo único que les digo, es que sean parejos y no se ladeen para un solo lado. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden, porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían tirado a mí directamente”, fue una de las primeras amenazas.

Inmediatamente después hicieron también algunas amenazas en contra de la periodista Azucena Uresti, quien forma parte de la barra de programación nocturna en los noticieros de Milenio Televisión.

“Yo sí sé trabajar, yo soy traficante a mucho orgullo y mi lugar me ha costado, no me lo he ganado a costillas de nadie, y la ciudadanía sabe que cuentan conmigo; porque yo soy michoacano, pero no soy corriente como esa bola de lacras como lo son El Abuelo, el Hipólito Mora, y Los Viagras. Acá hay inteligencia, huevos y dinero, mis respetos para todos los noticieros que hacen valer la libertad la libertad de expresión. Sólo una cosa les digo: no protejan en sus noticias como lo hace Milenio con sus noticias, que protege al Abuelo, a Hipólito Mora y a Los Viagras, diciendo que son autodefensas, siendo que el Abuelo y su hijo mataron a dos muchachas y no se preocuparon por sacar esa noticia a la luz pública”, continuaron con su discurso.

Por último, reiteró a los medios de comunicación que “sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Aquí a la orden el señor Rubén Oseguera Cervantes, su amigo para los que me quieran de amigo”.

La también presentadora se vio involucrada en el comunicado de los supuestos integrantes del CJNG (Foto: Twitter@azucenau)

Quién es Rubén Oseguera Cervantes

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y conocido como El Mencho, se convirtió en el segundo hombre más buscado de México y Estados Unidos, después de Rafael Caro Quintero.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, El Mencho dirige el CJNG ―o su versión embrionaria― al menos desde el año 2000 y ha logrado expandirlo a la mayoría de los estados de México y a varias ciudades de los Estados Unidos.

