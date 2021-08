AMLO: demanda a fabricantes de armas en EEUU no es contra la Segunda Enmienda

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que la denuncia presentada por la Cancillería mexicana en contra de empresas de armas en Estados Unidos no es un asunto en contra del gobierno de Joe Biden, ni de la enmienda que permite a sus ciudadanos portar armas.

“No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos. Es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadunidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y que causan muertes. De que no hay ninguna limitación ni control; compran hasta por internet”, aclaró.

En la tarde del miércoles, el gobierno mexicano presentó una demanda en EE.UU contra 11 fabricantes y proveedores de armas, acusándolos de facilitar de manera negligente el flujo de armas a los poderosos cárteles de la droga y facilitar un tremendo derramamiento de sangre en México.

“Estas empresan hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”, acusó el tabasqueño en la conferencia matutina de este jueves.

