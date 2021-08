“La salud es un derecho, no un regalo”: Denise Dresser se lanzó contra AMLO y Sheinbaum por promoción en vacunación

Un video en el que se reconocen los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por la inmunización contra COVID-19 causó polémica en redes sociales.

Ante ello, la politóloga Denise Dresser manifestó su opinión, criticando así la acción propagandística del gobierno en turno.

Por medio de su cuenta de Twitter, manifestó que la salud es un derecho y no un gesto político ni partidario. En ese sentido, señaló que “exigir” un agradecimiento es tratar a las personas como súbditos y no como ciudadanos.

Aunado a esto, destacó que la vacunación contra SARS-CoV-2 es lo mínimo que se espera de un gobierno que adquiere los biológicos gracias a las aportaciones tributarias de la población.

“La salud es un derecho, no una concesión, no un regalo, no un favor, no un gesto político ni partidario. Es lo mínimo que se espera de un gobierno que compra vacunas con nuestros impuestos. Exigir agradecimiento es tratar a los mexicanos como súbditos, no como ciudadanos”