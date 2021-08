Alejandro Encinas y Ricardo Monreal chocaron por el desafuero de Saúl Huerta

El subsecretario de la Segob pidió mayor compromiso por parte de Morena para erradicar las conductas ilícitas (Fotos: Cuartoscuro)

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reclamó públicamente y mediante Twitter al senador Ricardo Monreal y al grupo parlamentario de Morena que “se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el desafuero del diputado federal Saúl Huerta Corona.

“Lamento que se haya excluido de este periodo extraordinario de sesiones del @senadomexicano el desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual a menores”, expresó el subsecretario de gobernación durante el foto Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas, mismo que se realizó en el vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de República.

Asimismo, Encinas se dirigió directamente a Monreal para referir que en Morena deben de ser los principales interesados en erradicar las prácticas ilícitas del servicio público y de la representación popular.

Alejandro Encinas se mostró molesto con los legisladores de Morena por no privilegiar un tema tan sensible ante la ciudadanía (Foto: captura de pantalla de Twitter @A_Encinas_R)

En el mismo evento, el subsecretario de la Segob obtuvo la respuesta inmediata por parte del líder de los Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Monreal expresó que los funcionarios públicos debe de respetar el trabajo que se hace en el poder legislativo, así como ellos respetan el actuar del gobierno federal.

“No le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas, estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el suyo, también quisiéramos que nos respetaran el nuestro. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad”, señaló el ex gobernador de Zacatecas.

El senador también aseveró que el próximo martes 3 de agosto se reunirá la Comisión Permanente del Poder Legislativo y le aseguró al subsecretario que en ninguna de las cámaras van a proteger a ninguna persona, pero que el proceso va lento porque así lo marca la ley.

Posteriormente, dijo, se va a plantear un nuevo Periodo Extraordinario para que los desafueros que se tienen pendientes sean tratados en la Permanente. “No se va a dar carpetazo a nadie”, sentenció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Se pidió el desafuero de Saúl Huerta Corona para que enfrente un proceso judicial, ya que fue acusado de abuso sexual de menores (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El Congreso de la Unión dejó fuera del periodo extraordinario el desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

El pasado 28 de julio se dio a conocer que dentro del poder legislativo mexicano se atraviesa una disyuntiva entre las diferentes bancadas, luego de la solicitud del morenista Ricardo Monreal para que se apruebe un periodo extraordinario con el fin de atender diferentes temas pendientes que deben de ser discutidos de manera urgente.

En tanto la bancada de Morena promueve la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la revisión a los transitorios de la Reforma Laboral en materia de subcontratación (outsourcing), la oposición, y principalmente el Partido Acción Nacional (PAN), exige que se trate el desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta.

Conviene recordar que Saúl Huerta Corona está acusado de abuso sexual y violación contra cuatro menores de edad, señalamientos que lo llevaron a ser destituido de Morena, pero como eso no tiene que ver con su cargo de representación popular, continúa teniendo fuero como diputado.

La FGJCDMX acusó a Mauricio Toledo Gutiérrez de enriquecimiento ilícito (Foto: Twitter@mauriciotoledog)

Mientras que Mauricio Toledo Gutiérrez es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a cargo de Ernestina Godoy, por su supuesta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, esto porque el ex delegado de Coyoacán tiene ingresos que no están justificados de acuerdo a sus percepciones.

Por otro lado, la fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, se pronunció de forma enérgica y señaló que la dependencia que encabeza no acepta que se excluya del periodo extraordinario de sesiones, el análisis y votación sobre el desafuero de los diputados federales, Benjamín Saúl Huerta Corona, quien está acusado de violación y abuso sexual, así como el de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, señalado por enriquecimiento ilícito y corrupción.

SEGUIR LEYENDO: