Camila tiene 12 años y fue reconocida por ayudar a más de 500 adultos mayores a vacunarse contra COVID-19

caso Camila Ortiz (Foto: Captura de pantalla Meganoticias Torreón)

De acuerdo con la revista Forbes, Camila Ortíz Ramírez, una niña de 12 años de edad, es una de las 100 mujeres más poderosas de México. Este reconocimiento lo obtuvo, luego de que ayudara a más de 500 adultos mayores a registrarse y recibir su vacuna contra COVID-19.

Y es que la menor, sin interés de obtener algún beneficio comenzó a ayudar a los adultos mayores del ejido Albia, en su natal Torreón, Coahuila.

“Pues no, no me lo imaginé nunca. Me fue muy bien. Estuvimos en contacto y hasta ahorita seguimos con contacto”, dijo a Meganoticias de Torreón.

Según lo descrito, Camila alentó a cientos de abuelitos a recibir la vacuna contra COVID-19, ayudándolos a hacer su registro en línea y posteriormente dándoles seguimiento en la inoculación.





Información en desarrollo

