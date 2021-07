Trastornos de coagulación: los padecimientos que afectan a más de 6,200 mexicanos y podrían ser fatales

la coagulación en la sangre es un proceso muy complejo (Foto: IMSS)

De acuerdo con expertos mexicanos en hematología, 6 mil 263 personas padecen algún trastorno de coagulación en el país, sin embargo, muchos de ellos se encuentran en una situación poco favorable, ya que no tienen acceso a los tratamientos que necesitan.

Según la doctora Marilyn Mendoza, especialista en hematología, la coagulación en la sangre es un proceso muy complejo y que resulta ser de vital importancia para la supervivencia de los seres humanos.

“Un trastorno o desorden de coagulación se da cuando no se tienen suficientes plaquetas o factores de coagulación o estos no funcionan como debieran”, señaló Mendoza.

Asimismo, la especialista ahondó en la mesa de diálogo “Entendiendo los desórdenes de la coagulación” que los desórdenes de coagulación en la sangre pueden deteriorar la salud de las personas rápidamente si no se cuenta con el medicamento necesario.

Ahondó en que, cuando el cuerpo se lesiona forma un coágulo de sangre, el cual se encargará de detener la hemorragia, pero para que la sangre coagule, el organismo necesita plaquetas y proteínas.

Marilyn Mendoza remarcó que los trastornos más habituales son la hemofilia congénita y la deficiencia en el factor VII de la coagulación, y los menos frecuentes la trombastenia de Glanzmann y la hemofilia adquirida.

En este sentido, Berenice Sánchez, hematóloga pediatra y asesora de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, dijo que la hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria, crónica y potencialmente mortal.

La especialista destacó que dicho trastorno podría ocasionar discapacidad grave y añadió que al ser un trastorno hemorrágico hereditario y crónico, la reacción de la coagulación no se hace.

“El hecho de que sean trastornos de la coagulación menos comunes, no implica que sus efectos dejen de ser severos”, externó Abraham Majluf, jefe de la unidad de investigación médica en trombosis, hemostasia y aterogénesis del Hospital General Regional Dr. Carlos Mac Gregor.

Cabe recordar que la muy rara ocurrencia de un misterioso trastorno de la coagulación de la sangre entre algunos receptores de la vacuna COVID-19 de Oxford-AstraZeneca tiene desde hace semanas a los investigadores luchando para descubrir si la inoculación podría desencadenar una reacción tan inusual. De acuerdo a nuevas revelaciones científicas, parece haberse establecido una relación causal entre la vacuna de AstraZeneca y la existencia de fenómenos trombóticos muy poco frecuentes pero graves.

Recientemente, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció que existe un posible vínculo entre los coágulos y la vacuna. Aun así, el trastorno de la coagulación, descrito en una serie de informes en The New England Journal of Medicine (NEJM), es tan poco común que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos, dijo a la prensa el director Ejecutivo de la EMA, Emer Cooke. “Estos son efectos secundarios muy raros -dijo-. El riesgo de mortalidad por COVID-19 es mucho mayor que el riesgo de mortalidad por estos efectos secundarios”.

Es que, según se indicó, la tasa de eventos es muy baja: sería de 4 por millón de vacunados, con una letalidad de 1 en un millón.

El hallazgo deja a los investigadores luchando con un misterio médico: ¿Por qué una vacuna desencadenaría una condición tan inusual? “Por supuesto, hay hipótesis: tal vez sea algo con el vector, tal vez sea un aditivo en la vacuna, tal vez sea algo en el proceso de producción no lo sabemos aún. Aunque sí se sabe que no se había registrado en las pruebas previas”, compartió Sabine Eichinger, hematóloga de la Universidad Médica de Viena.

