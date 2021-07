Somos “Los maléficos”, para servirles: Beatriz Gutiérrez Müller se deslindó de cualquier información obtenida mediante espionaje

(Instagram: @beatrizgutierrezmuller)

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado ya por emitir diversos mensaje de relevancia mediante sus redes sociales. Este jueves publicó uno en el que, junto a una fotografía con el mandatario, reiteró la lucha de ambos por el país y se deslindó de cualquier información filtrada a través del espionaje.

“Somos «Los maléficos», para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México, y porque México tenga un verdadero Estado de Derecho. Desde este momento me deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro tipo de material que, bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje, se difunda por cualquier medio o vía”, señaló la escrito en una publicación en su cuenta de Instagram.

(Instagram: @beatrizgutierrezmuller)

A principios de mes, Gutiérrez Müller también causó revuelo por una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, donde presentó una gráfica en la que se muestra los 12 países que exponen más noticias falsas en el mundo.

“Según la revista Forbes, México es de los primeros lugares en el mundo en producir y reproducir noticias falsas. Te recomiendo no irte con la primera versión que lees o escuchas. Es bueno para ti y apela a tu inteligencia hacer una primera búsqueda, una segunda y así (si realmente te interesa la noticia)”. mencionó en la publicación en Instagram.

En la gráfica que lleva por título “Where Exposure To Fake News Is Highest” (“En donde es más alta la exposición a noticias falsas”) , se puede ver en tercer lugar a Brasil con el 35% de personas que se sintieron expuestas a noticias falsas durante la última semana, en segundo lugar a México con el 43% y en primer lugar a Turquía, cuyo porcentaje no se logra apreciar.

Cabe destacar que esta información, tal como lo menciona la imagen, es de 2018 y la fuente es el Informe de Noticias Digitales del Instituto Reuters del mismo año y fue publicado por la revista Forbes.

Gutiérrez Müller agregó: “No ganas, no ganamos nada con compartir las que te también llaman #fakenews.”

(Foto: Instagram/Beatriz Gutiérrez)

Eso ocurrió luego de que el presidente López Obrador pesentara una nueva sección de su conferencia matutina con la que busca desmentir con las noticias falsas que circulan en los medios de comunicación.

“Vamos a iniciar la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales, y también en las redes para que se vaya contando con información, elementos y tengamos cada vez una ciudadanía consciente , no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, es las que nos hace libres, nada de mentira, que haya en el periodismo ética, que el noble oficio del periodismo sea un periodismo ético, además de que se asuma la responsabilidad de que se le debe de tener respeto a la gente, no se debe de mentir impunemente”, indicó el mandatario mexicano.

La encargada de presentar la sección cada semana es Ana Elizabeth Vilchis, que será propuesta como directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

En la lista de la primera semana estuvieron las noticias que se difundieron sobre que la Guardia Nacional había tomado las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, el pasado martes; sin embargo, la dependencia desmintió dicha información.

De acuerdo a lo exhibido por Vilchis, a partir de la columna de Javier Tejado Dondé titulada “Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje”, publicada en el periódico El Universal, la información “la empezaron a replicar periodistas como Héctor de Mauleón, Raymundo Riva Palacio y sitios como Forbes México”.

Al día siguiente, específicamente el 1 de julio, Forbes México salió a precisar la nota de su propiedad que fue exhibida en Palacio Nacional.

A través de un comunicado, el citado medio explicó que la nota titulada “Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, revela investigación” fue publicada en junio de 2017, por lo que no hace referencia al gobierno actual de López Obrador.

“Si bien la nota forma parte de los contenidos editoriales del sitio de internet de Forbes México, ésta se trata de un contenido publicado en junio 19 de 2017 y hace referencia a una investigación realizada por las ONG’s Articulo 19, R3D y Social Tic con asistencia de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá y divulgada por el periódico estadounidense The New York Times, en la que se hace referencia a supuestos casos de espionaje a periodistas mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”, se lee en la misiva.

Al final, el medio señala que “Andres Manuel López Obrador comete una imprecisión al intentar señalar o vincular éste artículo informativo con su actual administración y además calificarlo como ‘Fake News’”.





SEGUIR LEYENDO: