“No le echemos la culpa a Gatell”: el fuerte reclamo de Ciro Gómez Leyva ante la tercera ola de COVID-19

Ciro Gómez Leyva (Foto: Cuartoscuro)

México está viviendo la tercera ola de COVID-19, por lo que los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando. Ante tal acontecimiento, Ciro Gómez Leyva utilizó los últimos minutos de su programa en Imagen Televisión para hacer una crítica y enviar un mensaje a la ciudadanía mexicana.

A pesar de que el periodista mexicano se ha caracterizado por ser una voz opositora al gobierno de la Cuarta Transformación, ahora el discurso cambió y tomó tintes de autocrítica para la población.

“En esta tercera ola de COVID-19 ya no se le puede echar la culpa al gobierno o al doctor López Gatell. Si no aprendimos de las experiencias del año pasado y el principio de este. Si no aprendimos a cuidarnos, a reservarnos y aplicarnos pruebas, esta tercera ola ya no es solamente del gobierno, del que ya conocemos que puede hacer y que no. Más vale comenzar a tomar enserio la tercera ola, nos toca a nosotros evitar contar los muertos diarios, echar culpas será perder el tiempo, será perder vidas y eso ya no”, declaró el conductor ante su audiencia.

La Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer los datos más importantes de la epidemia de coronavirus en México. A través de un comunicado técnico diario, informó que este lunes 19 de julio se registraron 138 muertes y 5,307 nuevos casos de COVID-19 en el país.

Decenas de personas esperan su turno para realizarse la prueba para detectar la covid-19, en un Quiosco instalado en la capital del país. EFE/José Pazos/Archivo

Con estas cifras se acumulan 2,664,444 contagios y 236,469 defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2 a nivel nacional. Aunado a esto, se reportaron 449,298 casos sospechosos, 4,847,197 negativos 79,445 activos estimados y 7,960,939 personas estudiadas desde que comenzó la contingencia sanitaria.

De acuerdo con los datos demográficos de la epidemia, los casos confirmados muestran predominio en hombres, con 50.1 por ciento. En tanto, la mediana de edad general es de 42 años.

Por lugar de residencia, la Ciudad de México (733,303), Estado de México (272,431), Guanajuato (135,133), Nuevo León (133,131), Jalisco (94,688), Puebla (88,108), Sonora (83,995), Tabasco (82,378), Veracruz (72,134) y Querétaro (71,523) son los estados que concentran el mayor número de contagios acumulados, con 66% del total.

En cuanto a las personas que presentaron síntomas de coronavirus en los últimos 14 días, la Ciudad de México también ocupa el primer lugar, con 26,889 casos activos, a esta le siguen Estado de México, con 7,032; Sinaloa, con 3,602; Jalisco, con 3,540; Nuevo León, con 3,515; Veracruz, con 3,235; Quintana Roo, con 2,828; Tabasco, con 2,345; y Baja California Sur, con 2,089.

Por otra parte, se estima que hay 2,853,806 contagios de la enfermedad en México. Además, hay más miles de defunciones sospechosas (12,274) que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 2,095,953 recuperados.

Personas pasean por la calles del centro histórico, a pesar del semáforo epidemiológico en color amarillo en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Respecto a la distribución por sexo y edad de las defunciones causadas por la COVID-19, se observó un predominio del 62% en hombres. El promedio de edad de los decesos por coronavirus es de 64 años.

En este rubro, la Ciudad de México se ubica a la cabeza con 45,901 fallecimientos, después se encuentran el Estado de México (28,311), Jalisco (12,734), Puebla (12,453), Guanajuato (11,078), Veracruz (10,196, Nuevo León (9,958), Baja California (8,691), Chihuahua (7,602) y Sonora (6,957). El conjunto de las entidades mencionadas representan más de la mitad (64.7%) de las defunciones de todas las del país.

