PAN abre puertas de afiliación a cualquier ciudadano: “inclusive a los Amlopentidos”

(Foto: Cuartoscuro)

Esta mañana, el Partido Acción Nacional (PAN) abrió las puertas a cualquier mexicano interesado en formar parte del movimiento blanquiazul.

A través de un comunicado, el líder nacional, Marko Cortés, afirmó que este instituto recibirá a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen participar activamente en la política, “inclusive a los Amlopentidos”, porque “sabemos que México hoy nos necesita a todos para poder salir adelante y tener más opciones de crecimiento y desarrollo para nuestra gente”.

Para ello, dio la instrucción a los comités directivos de todo el país de impartir “de inmediato” cursos de inducción al PAN, a fin de que los ciudadanos conozcan los principios y valores del partido y puedan afiliarse a la institución de manera expedita y sencilla, basados en los lineamientos de la Secretaría de Formación y Capacitación del CEN.

“Invitamos a toda la gente de bien para que se afilie al partido y conozca las propuestas que hemos hecho por el bien de los ciudadanos, así como los buenos resultados de nuestros gobiernos”, expuso.

(Foto: Cuartoscuro)

El michoacano confió en que este es el mejor momento para facilitar, ampliar y fortalecer el sistema de admisión al partido, ya que aseguró, las y los ciudadanos que votaron por la oposición el pasado 6 de junio están preguntando sobre los requisitos para incorporarse a las filas del partido.

“Nos llena de orgullo saber que, a lo largo y ancho del país, miles de ciudadanas y ciudadanos han expresado su interés por afiliarse a nuestro partido. Por eso he dado instrucciones a los Jefes estatales y municipales para que soliciten, organicen e impartan todos los cursos de inducción que sean necesarios para que nadie quede fuera del PAN”, concluyó el líder.

Por otro lado, en el mismo comunicado, Cortés agradeció a la gente que votó por Acción Nacional en la pasada elección del 6 de junio, pues gracias a ello, “además de ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país”, se logró que el PAN tenga 113 diputados federales en la 65 Legislatura y gobernar a 46 millones de mexicanos.

Asimismo, aseguró que el PAN seguirá luchando por un país libre, “donde todos cuidemos la democracia, protejamos nuestra Constitución”, las leyes, los contrapesos y las instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros.

(Foto: Cuartoscuro)

Las cuatro crisis de la 4T que señaló el PAN

Juan Carlos Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, condenó la gestión de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que en la actualidad hay cuatro crisis que atormentan a las y los mexicanos.

A través de redes sociales, el legislador federal aseguró este jueves 8 de julio que el gobierno de la 4T no ha representado ningún avance y que López Obrador es un mentiroso y provocador.

“Tenemos un presidente que miente, provoca y se hace víctima. Y no entiende que no entiende que estamos en medio de 4 crisis: la de salud, la económica, la de inseguridad y la de corrupción y gobernanza. Definitivamente no hay avance”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

SEGUIR LEYENDO