“Parece mensajera improvisada de Loret”: Astillero respondió a Lilly Téllez

El periodista respondió a la senadora. (Fb: Julio Astillero)

Luego de que Lilly Téllez asegurara que el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero no está al nivel del periodista Carlos Loret de Mola, y que incluso este último era “mucha pieza” para Astillero, el periodista respondió a la senadora perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN).

Por medio de un video difundido por sus redes sociales, Hernández López dijo que Lilly Téllez “pareciera ser la mensajera improvisada para mandar decir de parte de Loret de Mola, un no al reto que le hice para que pudiéramos discutir abierta, clara, intelectualmente, de manera profunda lo que haya de bien o de mal, lo crítico que haya respecto a la administración del presidente López Obrador. No ha respondido Carlos Loret pero sí saltó hoy a la escena, de una manera intempestiva, insistente, y mentirosa, porque dice abiertas mentiras, la senadora Lilly Téllez”, mencionó Astillero.

El periodista dijo que la senadora siempre está a la caza de oportunidades en las cuales manifestarse “con la pasión del converso”. Dijo que siempre a todo aquel que está encaminado a una cierta ruta intelectual, partidista, deportiva, se convierte contra ellos, para tratar de demostrarle “a aquellos con los que pasó que no los va a traicionar como traicionó a la otra parte de la que saltó con oportunismo”.

Astillero recalcó que Téllez ha señalado de una manera muy peculiar, y ha habido toda una serie de “bots” y “troles” con señalamientos y acusaciones, incluso insultos.

“Lilly Téllez tuiteó lo siguiente: Lo adecuado es que Julio Astillero haga un debate con quien está a su nivel, como Lord Molécula, Vicente Serrano, etcétera. Carlos Loret juega en primera línea y es mucha pieza para Julio”, menciona el periodista, y continua explicando que pareciera que Lilly Téllez practica ese mismo tipo de “marrullerías”, en la lectura de noticias.

Hace unos días, Loret de Mola acusó a Astillero que difundir la idea de que había sido parte del montaje en el caso Florance Cassez. (Fotos: Captura de pantalla y Cuartoscuro)

Dijo que era tan mala como periodista, que estuvo sentada en la cama de la niña Paulette, en donde días después, supuestamente, fue encontrada la menor sin vida.

“Luego escribió, cuando yo le contesté que simplemente retomando lo que ya le había dicho el año pasado, le dije: va de nuevo, claro Lilly Téllez, yo me inventé el “atentado” afuera de televisión Azteca, yo me presté a “entrevistas” enderezadas a Peña Nieto y yo traicioné a Morena que me llevó al senado, y hoy defiendo lo que antes denosté.

“Dijo: la perversidad y sus intereses económicos son los motivos por los que usted dice que yo me mandé matar, su actitud de servilismo y desesperación por unos centavos le anularon el sentido de la ridiculez(...) yo acabo de demostrar que la vocación del montaje está en Carlos Loret de Mola cuando hizo este minimontaje de 35 segundos para tratar de simplificar a su conveniencia lo que fue una entrevista mía con Juan Manuel Magaña, claro, agarras los pedazitos, los acomodas y puedes hacer que hablen y digan lo que quieras, quien tú digas, puede confesar lo que quieras”, mencionó.

“Lilly Téllez, si no es con un telepronter, o con el dictado de los jefes, no sabes leer y no sabes entender lo que se escribe”, dice.

Y es que Lilly Téllez García aseveró que el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, no está al nivel del comunicador Carlos Loret de Mola.

Después del reto que Astillero lanzó hacia Loret de Mola para hacer un análisis crítico sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) declaró que el yucateco es mejor que el coahuilense.

Lilly Téllez arremetió contra Astillero. FOTO: Germàn Romero/CUARTOSCURO.COM

“Lo adecuado es que @julioastillero haga un debate con quien está en su nivel, como Lord Molécula, Vicente Serrano, etc. @CarlosLoret juega en primera línea, es mucha pieza para Julio”, escribió Téllez García en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Astillero hizo un listado de acusaciones en contra de la ex periodista de TV Azteca. A través de estas aseveró que ella inventó un atentado en su contra, y que utilizó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para llegar al Senado, para después traicionarlo.

SEGUIR LEYENDO: