Lorenzo Córdova no ve viable una reforma electoral para 2024: “Una contrarreforma no conviene a nadie”

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que por el momento no es indispensable una reforma electoral, por lo que con la legislación actual se podrá organizar la elección de 2024 de manera eficiente.

Durante una conferencia de prensa realizada desde Mérida Yucatán, Córdova Vianello destacó que para hacer una reforma electoral es necesario tener primero un diagnóstico claro de lo que se quiere, generar un consenso y no echar atrás lo que se tiene.

“¿Hay necesidad de una reforma? ¿Es indispensable una reforma? Indispensable no, si con esta regla nos vamos al 24, no va a pasar nada, al contrario, la democracia va a seguir recreando como se ha venido recreando”, señaló.

“¿Podríamos ir al 24 con las normas que hoy tenemos, con el sistema electoral que hoy tenemos, con la institucionalidad electoral que hoy tenemos, con las reglas que existen hoy? La respuesta es sí”, enfatizó.

Reconoció que siempre va a ser pertinente una reforma que mejore lo que se tiene en la actualidad, que resuelva algunos problemas: “Ojalá si hay una reforma, que sea para mejorar lo que hoy tenemos, no para ir para atrás, porque una contrarreforma no le conviene a nadie, ahí están aquellos que dicen que ya es hora de regresar a Gobernación, ¿no?, la organización de las elecciones. Me parecería que no tiene sentido”, alertó.

Insistió en la necesidad de tener un diagnóstico claro de lo que habría que mejorar en materia electoral y cuáles son las soluciones para mejorar.

“Porque si no se tiene este diagnóstico, mejor apliquemos la fórmula de los anglosajones: ‘si funciona no lo arregles porque lo puedes echar a perder’”, aseveró.

Por su parte, el consejero Uuc-Kib Espadas señaló que, si la reforma electoral significa “pasar el bulldozer sobre el sistema electoral que tenemos ahora para construir uno nuevo, la respuesta es no, sólo no lo necesitamos, sería un retroceso de treinta y tantos años en nuestro orden democrático”.

Sin embargo, dijo que hay cosas que deben reformarse, “no en la estructura del instituto, desde luego, no en su relación de su autonomía con los otros poderes del Estado”, pero sí en el funcionamiento del instituto que enfrenta elección con elección, con condiciones y marcos legales nuevos.

La consulta popular

Desde la nueva sede de la Junta Local del INE en Mérida, Yucatán, Lorenzo Córdova también habló sobre la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto.

El consejero presidente del INE pidió “no confundir” a la ciudadanía señalando que es para enjuiciar a los expresidentes del país, ya que se preguntará por “esclarecer las decisiones políticas del pasado”.

“Ojalá exista una convergencia de todos los actores políticos para que no se confunda a la ciudadanía. Si alguien espera que el INE pregunte otra cosa a los ciudadanos, no tenemos facultades para hacerlo”, dijo.

En un inicio, la consulta convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntaba si se debía enjuiciar o no por corrupción y otros delitos a los expresidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la pregunta y ahora se cuestionará a los mexicanos si están de acuerdo en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos”.

“Lo que se va a preguntar es eso. No es otra cosa. Ojalá en este ejercicio no se genere confusión ni expectativas distintas de lo que se van a encontrar los ciudadanos”, insistió.

El jueves 15 de julio arrancó de manera oficial la campaña de difusión para promover la consulta popular del 1 de agosto, la primera de la historia del país, la cual requiere de la participación del 40% del censo para ser vinculante.

Las autoridades electorales instalarán 57,000 mesas electorales en todo el país, menos que las 163,000 que hubo en las elecciones intermedias de junio, ante lal falta de presupuesto.

