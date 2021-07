“Te invito a que vayas escogiendo tu celda”: Fernández Noroña contra Silvano Aureoles

Gerardo Fernández Noroña no ha dejado de lanzar críticas al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (Fotos: Daniel Augusto/Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, no ha dejado de lanzar críticas al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; esta vez invitó al mandatario estatal a escoger una celda en el penal de máxima seguridad de Almoloya.

A través de su cuenta de Twitter, Silvano Aureoles invitó a sus seguidores a seguir la entrevista que realizó con el canal de YouTube Atypical Te Ve; junto a la publicación, el mandatario estatal compartió un fragmento de la entrevista donde muestra las pruebas que quería entregar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para denunciar la participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio en Michoacán.

En el material audiovisual, Aureoles afirmó que si no se detiene al crimen organizado, en las elecciones presidenciales del 2024 el “que despacha en Palacio lo va a poner la delincuencia organizada”.

Aureoles afirmó que si no se detiene al crimen organizado, en las elecciones presidenciales del 2024 el “que despacha en Palacio lo va a poner la delincuencia organizada” (Foto:Archivo)

Asimismo, el gobernador recordó que López Obrador lo dejó esperando 4 horas afuera del Palacio Nacional, lo que consideró una falta de respeto “no a Silvano, sino a las michoacanas y michoacanos”.

Otro de los temas que tocó durante la entrevista y que se muestra en el fragmento es el tema de seguridad, donde cuestionó sobre los resultados de la estrategia de “abrazos no balazos” y aseguró que el país se encamina a pasos “agigantados” al desastre total.

“Los invito a seguir mañana la entrevista que tuve con @carlosalazraki. Será transmitida en punto de las 8:00 a. m.”, escribió el gobernador en su red social.

El diputado del PT ironizó e invitó al perredista michoacano a escoger su celda (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Por lo anterior, el diputado del PT ironizó e invitó al perredista michoacano a escoger su celda en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, conocida popularmente como “Almoloya”.

“Te invito a que vayas escogiendo tu celda en el penal de máxima seguridad de Almoloya, @Silvano_A”, se burló en su cuenta personal de Twitter.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; un seguidor indicó de forma sarcástica que era mejor realizar una encuesta para saber qué quieren hacer los michoacanos con su gobernador.

“Yo creo que después del primero de agosto, se van a necesitar más reclusorios”, continuó otro.

Varios usuarios le recordaron que los hermanos del presidente han tenido escándalos por temas de corrupción, por lo que ellos también deberían estar en la cárcel (Foto: Captura de pantalla Latinus)

Sin embargo, hubo unos cuantos que se lanzaron contra el diputado por defender la Cuarta Transformación; varios usuarios le recordaron que los hermanos del presidente han tenido escándalos por temas de corrupción, por lo que ellos también deberían estar en la cárcel.

“Diles a los hermanos de tu presidente.... @lopezobrador_”, escribió un internauta. “Después de estos 3 tres años que le faltan a tu amo, también todos los de la 4Tserán encarcelados por el daño que le hacen a México”, escribió un seguidor.

Cabe mencionar que el comentario del diputado petista se da poco después de que Silvano Aureoles denunció que su derecho a audiencia fue violentado tras la negativa de López Obrador de recibirlo en Palacio Nacional.

El comentario del diputado petista se da poco después de que Silvano Aureoles denunció que su derecho a audiencia fue violentado tras la negativa de López Obrador (Foto: Twitter@Silvano_A)

A través de su cuenta de Twitter, Aureoles reclamó que debe ser escuchado, en atención a sus derechos como gobernador y ciudadano.

“El presidente @lopezobrador_, en respuesta a mi insistencia para que me reciba, reiteró su negativa en un mensaje que me hizo llegar desde la mañanera. Presidente, no es Silvano Aureoles, es la seguridad nacional. Yo respeto su investidura, sé que es sostén y parte de la estabilidad de la democracia de este país, en consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche”, escribió en la red social.

Y agregó: “Mi derecho de audiencia, como gobernador y como ciudadano, ha sido violentado de forma recurrente. No quiero que me reciba para que se politice la elección, quiero que lo haga porque es un tema que pone en riesgo el futuro de México”.

